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В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса

В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса - 05.08.2025, ПРАЙМ

В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса

Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T06:56+0300

2025-08-05T06:56+0300

2025-08-05T06:56+0300

бизнес

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авито работа

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 130 тысяч рублей, в общем же рост зарплат, которые обещают сотрудникам в индустрии красоты, составил 15% - до 72 тысяч рублей, сообщается в исследовании "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам первого полугодия 2025 года средние предлагаемые зарплаты специалистов в индустрии красоты выросли на 15%", - выяснили аналитики, добавив, что в среднем зарплатное предложение для них составляет 72,39 тысячи в месяц. "Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года стала профессия мастера ногтевого сервиса. Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию повысились на 50% и достигли 130 301 рублей в месяц", - добавили авторы исследования. Также отмечается рост средних зарплатных предложений для барберов - более чем на четверть за последние полгода. Предлагаемая оплата труда составила 133,3 тысячи рублей в месяц. Затем идут косметологи-эстетисты, им стали предлагать на 22% больше - в среднем 84,7 тысячи рублей в месяц. У визажистов месячная зарплата выросла на 21% и составили 81,9 тысячи рублей. А у массажистов рост составил 19% - 70,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, аналитики сервиса рассказали, что по итогам первого полугодия 2025 года спрос на фитнес-тренеров вырос более чем в два раза. Средние зарплатные предложения для них составили 65,2 тысячи рублей в месяц. Также вырос спрос на визажистов и барберов - на 17% и 5% соответственно. "Индустрия красоты демонстрирует устойчивый рост зарплат, что свидетельствует о глубоких структурных изменениях на рынке. Этот тренд обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами: увеличением потребительских расходов на уходовые процедуры, дефицитом квалифицированных кадров и активным расширением сетей салонов красоты", - комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, авито работа