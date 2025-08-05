Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250805/rossija-860320267.html
В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса
В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса - 05.08.2025, ПРАЙМ
В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса
Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T06:56+0300
2025-08-05T06:56+0300
бизнес
финансы
россия
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860320267.jpg?1754366210
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 130 тысяч рублей, в общем же рост зарплат, которые обещают сотрудникам в индустрии красоты, составил 15% - до 72 тысяч рублей, сообщается в исследовании "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам первого полугодия 2025 года средние предлагаемые зарплаты специалистов в индустрии красоты выросли на 15%", - выяснили аналитики, добавив, что в среднем зарплатное предложение для них составляет 72,39 тысячи в месяц. "Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года стала профессия мастера ногтевого сервиса. Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию повысились на 50% и достигли 130 301 рублей в месяц", - добавили авторы исследования. Также отмечается рост средних зарплатных предложений для барберов - более чем на четверть за последние полгода. Предлагаемая оплата труда составила 133,3 тысячи рублей в месяц. Затем идут косметологи-эстетисты, им стали предлагать на 22% больше - в среднем 84,7 тысячи рублей в месяц. У визажистов месячная зарплата выросла на 21% и составили 81,9 тысячи рублей. А у массажистов рост составил 19% - 70,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, аналитики сервиса рассказали, что по итогам первого полугодия 2025 года спрос на фитнес-тренеров вырос более чем в два раза. Средние зарплатные предложения для них составили 65,2 тысячи рублей в месяц. Также вырос спрос на визажистов и барберов - на 17% и 5% соответственно. "Индустрия красоты демонстрирует устойчивый рост зарплат, что свидетельствует о глубоких структурных изменениях на рынке. Этот тренд обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами: увеличением потребительских расходов на уходовые процедуры, дефицитом квалифицированных кадров и активным расширением сетей салонов красоты", - комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, авито работа
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Авито Работа
06:56 05.08.2025
 
В России выросли зарплаты для мастеров ногтевого сервиса

"Авито Работа": средние зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России выросли на 50%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 130 тысяч рублей, в общем же рост зарплат, которые обещают сотрудникам в индустрии красоты, составил 15% - до 72 тысяч рублей, сообщается в исследовании "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По итогам первого полугодия 2025 года средние предлагаемые зарплаты специалистов в индустрии красоты выросли на 15%", - выяснили аналитики, добавив, что в среднем зарплатное предложение для них составляет 72,39 тысячи в месяц.
"Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года стала профессия мастера ногтевого сервиса. Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию повысились на 50% и достигли 130 301 рублей в месяц", - добавили авторы исследования.
Также отмечается рост средних зарплатных предложений для барберов - более чем на четверть за последние полгода. Предлагаемая оплата труда составила 133,3 тысячи рублей в месяц.
Затем идут косметологи-эстетисты, им стали предлагать на 22% больше - в среднем 84,7 тысячи рублей в месяц. У визажистов месячная зарплата выросла на 21% и составили 81,9 тысячи рублей. А у массажистов рост составил 19% - 70,4 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, аналитики сервиса рассказали, что по итогам первого полугодия 2025 года спрос на фитнес-тренеров вырос более чем в два раза. Средние зарплатные предложения для них составили 65,2 тысячи рублей в месяц. Также вырос спрос на визажистов и барберов - на 17% и 5% соответственно.
"Индустрия красоты демонстрирует устойчивый рост зарплат, что свидетельствует о глубоких структурных изменениях на рынке. Этот тренд обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами: увеличением потребительских расходов на уходовые процедуры, дефицитом квалифицированных кадров и активным расширением сетей салонов красоты", - комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
 
БизнесФинансыРОССИЯАвито Работа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала