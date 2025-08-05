Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250805/rossijanka-860319808.html
Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос
Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос - 05.08.2025, ПРАЙМ
Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос
Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью из-за "слишком красивой внешности", а каждая пятая чувствовала себя недооцененной, потому что "выглядит... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T06:05+0300
2025-08-05T06:05+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860319808.jpg?1754363132
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью из-за "слишком красивой внешности", а каждая пятая чувствовала себя недооцененной, потому что "выглядит обычно", говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba. "Большинство женщин (65%) убеждены, что личное счастье не зависит от внешности, и лишь 11% считают красоту пропуском в успешную жизнь. ... При этом почти половина женщин (49%) сталкивались с предвзятостью из-за "слишком красивой" внешности, а каждая пятая (19%), наоборот, чувствовала, что ее недооценивают, потому что она выглядит "обычно", - сказано в исследовании. Более половины мужчин, как выяснили аналитики, убеждены, что красивые женщины остаются одинокими из-за завышенных запросов, а 35% думают, что привлекательные дамы не смогут отказаться от внимания других мужчин, даже будучи в отношениях. Почти треть женщин считает, что красота усложняет поиски партнеров - и почти столько же уверены, что она является "магнитом" для кавалеров. Также, по мнению каждого второго мужчины, привлекательные женщины обладают завышенной самооценкой и настроены на потребительское отношение. Более 40% опрошенных представителей сильного пола опасаются финансовых требований эффектных дам, а 38% не уверены, что за безупречной внешностью скрывается хороший характер. Только 17% мужчин читают, что в отношениях с красивой женщиной нет никаких минусов, для них это сплошное удовольствие и предмет гордости. У женщин нет единого мнения насчет того, что привлекает мужчин: так, 44% уверены, что важна гармония внешнего и внутреннего мира, 38% убеждены - парни обращают внимание, прежде всего, на лицо и фигуру, а 18% верят, что сильный пол влюбляется исключительно в личность - харизму, характер и чувство юмора. "Мужские ответы раскрывают более сложную картину: 28% сначала обращают внимание на фигуру, 22% в первую очередь ценят харизму и манеру общения, 19% - интеллект и личностные качества, а 16% ищут в женщине доброту и заботу. Интересно, что красивое лицо как главный фактор влюбленности отмечают лишь 15% мужчин, что ставит под сомнение стереотип о чисто визуальном выборе", - отметили в сервисе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
06:05 05.08.2025
 
Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос

Mamba: каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью из-за красивой внешности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью из-за "слишком красивой внешности", а каждая пятая чувствовала себя недооцененной, потому что "выглядит обычно", говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba.
"Большинство женщин (65%) убеждены, что личное счастье не зависит от внешности, и лишь 11% считают красоту пропуском в успешную жизнь. ... При этом почти половина женщин (49%) сталкивались с предвзятостью из-за "слишком красивой" внешности, а каждая пятая (19%), наоборот, чувствовала, что ее недооценивают, потому что она выглядит "обычно", - сказано в исследовании.
Более половины мужчин, как выяснили аналитики, убеждены, что красивые женщины остаются одинокими из-за завышенных запросов, а 35% думают, что привлекательные дамы не смогут отказаться от внимания других мужчин, даже будучи в отношениях. Почти треть женщин считает, что красота усложняет поиски партнеров - и почти столько же уверены, что она является "магнитом" для кавалеров.
Также, по мнению каждого второго мужчины, привлекательные женщины обладают завышенной самооценкой и настроены на потребительское отношение. Более 40% опрошенных представителей сильного пола опасаются финансовых требований эффектных дам, а 38% не уверены, что за безупречной внешностью скрывается хороший характер. Только 17% мужчин читают, что в отношениях с красивой женщиной нет никаких минусов, для них это сплошное удовольствие и предмет гордости.
У женщин нет единого мнения насчет того, что привлекает мужчин: так, 44% уверены, что важна гармония внешнего и внутреннего мира, 38% убеждены - парни обращают внимание, прежде всего, на лицо и фигуру, а 18% верят, что сильный пол влюбляется исключительно в личность - харизму, характер и чувство юмора.
"Мужские ответы раскрывают более сложную картину: 28% сначала обращают внимание на фигуру, 22% в первую очередь ценят харизму и манеру общения, 19% - интеллект и личностные качества, а 16% ищут в женщине доброту и заботу. Интересно, что красивое лицо как главный фактор влюбленности отмечают лишь 15% мужчин, что ставит под сомнение стереотип о чисто визуальном выборе", - отметили в сервисе.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала