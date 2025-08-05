https://1prime.ru/20250805/rossijanka-860319808.html

Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос

Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос - 05.08.2025, ПРАЙМ

Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью, показал опрос

Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью из-за "слишком красивой внешности", а каждая пятая чувствовала себя недооцененной, потому что "выглядит... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T06:05+0300

2025-08-05T06:05+0300

2025-08-05T06:05+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860319808.jpg?1754363132

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Каждая вторая россиянка сталкивалась с предвзятостью из-за "слишком красивой внешности", а каждая пятая чувствовала себя недооцененной, потому что "выглядит обычно", говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba. "Большинство женщин (65%) убеждены, что личное счастье не зависит от внешности, и лишь 11% считают красоту пропуском в успешную жизнь. ... При этом почти половина женщин (49%) сталкивались с предвзятостью из-за "слишком красивой" внешности, а каждая пятая (19%), наоборот, чувствовала, что ее недооценивают, потому что она выглядит "обычно", - сказано в исследовании. Более половины мужчин, как выяснили аналитики, убеждены, что красивые женщины остаются одинокими из-за завышенных запросов, а 35% думают, что привлекательные дамы не смогут отказаться от внимания других мужчин, даже будучи в отношениях. Почти треть женщин считает, что красота усложняет поиски партнеров - и почти столько же уверены, что она является "магнитом" для кавалеров. Также, по мнению каждого второго мужчины, привлекательные женщины обладают завышенной самооценкой и настроены на потребительское отношение. Более 40% опрошенных представителей сильного пола опасаются финансовых требований эффектных дам, а 38% не уверены, что за безупречной внешностью скрывается хороший характер. Только 17% мужчин читают, что в отношениях с красивой женщиной нет никаких минусов, для них это сплошное удовольствие и предмет гордости. У женщин нет единого мнения насчет того, что привлекает мужчин: так, 44% уверены, что важна гармония внешнего и внутреннего мира, 38% убеждены - парни обращают внимание, прежде всего, на лицо и фигуру, а 18% верят, что сильный пол влюбляется исключительно в личность - харизму, характер и чувство юмора. "Мужские ответы раскрывают более сложную картину: 28% сначала обращают внимание на фигуру, 22% в первую очередь ценят харизму и манеру общения, 19% - интеллект и личностные качества, а 16% ищут в женщине доброту и заботу. Интересно, что красивое лицо как главный фактор влюбленности отмечают лишь 15% мужчин, что ставит под сомнение стереотип о чисто визуальном выборе", - отметили в сервисе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество