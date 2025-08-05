https://1prime.ru/20250805/rossiya-860347748.html

Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg

Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg - 05.08.2025, ПРАЙМ

Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg

Россия укрепляет свои позиции на международной арене, в то время как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:50+0300

2025-08-05T15:50+0300

2025-08-05T15:50+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия укрепляет свои позиции на международной арене, в то время как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция агентства Блумберг. "(Президент России) Владимир Путин стал все более серьезной проблемой для американского президента (Дональда Трампа), который позиционирует себя как миротворец", - говорится в статье агентства. По оценке Блумберг, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран-участниц НАТО, активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и Китаем, а также продвигает расчетные механизмы в обход доллара. Несмотря на санкции, Москва сумела перенаправить экспорт нефти на рынки Индии и Китая, что, как подчеркивается в материале агентства, "позволяет ей играть в долгую и в ряде направлений выигрывать". Блумберг указывает, что отказ Вашингтона от выполнения выдвинутого Москве ультиматума до 8 августа будет воспринят как проявление слабости и нанесет удар по международной репутации США. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Вторичные санкции могут быть введены против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть. В понедельник Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины для Нью-Дели в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти.

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москва, запад, китай, владимир путин, дональд трамп, нато