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Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg - 05.08.2025, ПРАЙМ
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg
Россия укрепляет свои позиции на международной арене, в то время как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:50+0300
2025-08-05T15:50+0300
политика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия укрепляет свои позиции на международной арене, в то время как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция агентства Блумберг. "(Президент России) Владимир Путин стал все более серьезной проблемой для американского президента (Дональда Трампа), который позиционирует себя как миротворец", - говорится в статье агентства. По оценке Блумберг, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран-участниц НАТО, активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и Китаем, а также продвигает расчетные механизмы в обход доллара. Несмотря на санкции, Москва сумела перенаправить экспорт нефти на рынки Индии и Китая, что, как подчеркивается в материале агентства, "позволяет ей играть в долгую и в ряде направлений выигрывать". Блумберг указывает, что отказ Вашингтона от выполнения выдвинутого Москве ультиматума до 8 августа будет воспринят как проявление слабости и нанесет удар по международной репутации США. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Вторичные санкции могут быть введены против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть. В понедельник Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины для Нью-Дели в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти.
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москва, запад, китай, владимир путин, дональд трамп, нато
Политика, МОСКВА, ЗАПАД, КИТАЙ, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
15:50 05.08.2025
 
Россия выигрывает у США борьбу за влияние в мире, пишет Bloomberg

Bloomberg: Россия укрепляет свои позиции на международной арене

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия укрепляет свои позиции на международной арене, в то время как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам, считает редакция агентства Блумберг.
"(Президент России) Владимир Путин стал все более серьезной проблемой для американского президента (Дональда Трампа), который позиционирует себя как миротворец", - говорится в статье агентства.
По оценке Блумберг, Россия наращивает производство боеприпасов быстрее стран-участниц НАТО, активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с КНДР, Ираном и Китаем, а также продвигает расчетные механизмы в обход доллара. Несмотря на санкции, Москва сумела перенаправить экспорт нефти на рынки Индии и Китая, что, как подчеркивается в материале агентства, "позволяет ей играть в долгую и в ряде направлений выигрывать".
Блумберг указывает, что отказ Вашингтона от выполнения выдвинутого Москве ультиматума до 8 августа будет воспринят как проявление слабости и нанесет удар по международной репутации США.
Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Вторичные санкции могут быть введены против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть. В понедельник Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины для Нью-Дели в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти.
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15:45
 
ПолитикаМОСКВАЗАПАДКИТАЙВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
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