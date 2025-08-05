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РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину в Палестине - 05.08.2025, ПРАЙМ
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РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину в Палестине
РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину в Палестине - 05.08.2025, ПРАЙМ
РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину в Палестине
Служебная машина представительства России при Палестинской национальной администрации подверглась нападению 30 июля в районе незаконного израильского поселения... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T21:58+0300
2025-08-05T21:58+0300
происшествия
россия
нападение
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Служебная машина представительства России при Палестинской национальной администрации подверглась нападению 30 июля в районе незаконного израильского поселения при попустительстве военных Израиля, Москва сделала израильским властям представление в связи с этим инцидентом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тридцатого июля служебный автомобиль представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации с дипломатическими номерами, в котором находились сотрудники российской дипмиссии, аккредитованные при МИД Израиля, подвергся нападению в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима со стороны группы поселенцев... Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она указала, что автомобилю нанесли механические повреждения, эта "вылазка" сопровождалась устными угрозами в адрес российских дипломатов."Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших. Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств и относиться к аккредитованным в нем иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство", - подчеркнула Захарова.
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россия, нападение
Происшествия, РОССИЯ, нападение
21:58 05.08.2025
 
РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину в Палестине

МИД: РФ сделала представление Израилю в связи с нападением на машину в Палестине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Служебная машина представительства России при Палестинской национальной администрации подверглась нападению 30 июля в районе незаконного израильского поселения при попустительстве военных Израиля, Москва сделала израильским властям представление в связи с этим инцидентом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тридцатого июля служебный автомобиль представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации с дипломатическими номерами, в котором находились сотрудники российской дипмиссии, аккредитованные при МИД Израиля, подвергся нападению в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима со стороны группы поселенцев... Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она указала, что автомобилю нанесли механические повреждения, эта "вылазка" сопровождалась устными угрозами в адрес российских дипломатов.
"Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших. Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств и относиться к аккредитованным в нем иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство", - подчеркнула Захарова.
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