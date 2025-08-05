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Косачев назвал ежегодный объем помощи России развивающимся странам
Косачев назвал ежегодный объем помощи России развивающимся странам - 05.08.2025, ПРАЙМ
Косачев назвал ежегодный объем помощи России развивающимся странам
Россия за последние десять лет увеличила финансирование программ помощи развивающимся странам в два раза, ежегодно на эти цели направляется до одного миллиарда... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T22:18+0300
2025-08-05T22:18+0300
2025-08-05T22:18+0300
экономика
россия
помощь
развивающиеся страны
константин косачев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия за последние десять лет увеличила финансирование программ помощи развивающимся странам в два раза, ежегодно на эти цели направляется до одного миллиарда долларов, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Россия в этом смысле всегда проявляет собственную инициативу. За последние десять лет Россия увеличила финансирование программ так называемого содействия международному развитию, это наша программа помощи развивающимся странам, в два раза. За последние десять далеко не самых легких для нашей страны и для всего мира лет. И сейчас ежегодно мы на эти цели выделяем до одного миллиарда долларов. Это весьма серьезная сумма", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24". По словам законодателя, "подавляющее большинство стран мира видят эту нашу позицию, видят эти наши усилия и с признательностью их принимают".
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россия, помощь, развивающиеся страны, константин косачев
Экономика, РОССИЯ, помощь, Развивающиеся страны, Константин Косачев
Косачев назвал ежегодный объем помощи России развивающимся странам
Косачев: РФ ежегодно направляет на помощь развивающимся странам до $1 млрд
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия за последние десять лет увеличила финансирование программ помощи развивающимся странам в два раза, ежегодно на эти цели направляется до одного миллиарда долларов, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Россия в этом смысле всегда проявляет собственную инициативу. За последние десять лет Россия увеличила финансирование программ так называемого содействия международному развитию, это наша программа помощи развивающимся странам, в два раза. За последние десять далеко не самых легких для нашей страны и для всего мира лет. И сейчас ежегодно мы на эти цели выделяем до одного миллиарда долларов. Это весьма серьезная сумма", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
По словам законодателя, "подавляющее большинство стран мира видят эту нашу позицию, видят эти наши усилия и с признательностью их принимают".
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