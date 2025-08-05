https://1prime.ru/20250805/rostekh-860327914.html
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия - 05.08.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия
Госкорпорация "Ростех" ожидает выручку по итогам первого полугодия 2025 года в размере от одного до полутора триллионов рублей, в том числе от производства и... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:23+0300
2025-08-05T10:23+0300
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экономика
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" ожидает выручку по итогам первого полугодия 2025 года в размере от одного до полутора триллионов рублей, в том числе от производства и продажи гражданской продукции - 455 миллиардов рублей, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Вместе с тем, мы активно развиваем, в том числе, и гражданскую продукцию. У нас по итогам полугодия будет где-то ориентировочно триллион - полтора триллиона выручка, и 455 миллиардов рублей – это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан производством гражданской продукции", - сказал Чемезов. Он добавил, что план по инвестициям корпорации за шесть месяцев составляет 260 миллиардов рублей. В июне этого года в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину глава "Ростеха" сообщал, что выручка госкорпорации от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250805/chemezov-860327772.html
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ростех, сергей чемезов, михаил мишустин, финансы
Экономика, Ростех, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Финансы
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия
Чемезов: "Ростех" по итогам I полугодия ожидает выручку в 1-1,5 трлн рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" ожидает выручку по итогам первого полугодия 2025 года в размере от одного до полутора триллионов рублей, в том числе от производства и продажи гражданской продукции - 455 миллиардов рублей, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Вместе с тем, мы активно развиваем, в том числе, и гражданскую продукцию. У нас по итогам полугодия будет где-то ориентировочно триллион - полтора триллиона выручка, и 455 миллиардов рублей – это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан производством гражданской продукции", - сказал Чемезов.
Он добавил, что план по инвестициям корпорации за шесть месяцев составляет 260 миллиардов рублей.
В июне этого года в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину глава "Ростеха" сообщал, что выручка госкорпорации от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей.
"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года