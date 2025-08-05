Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/rostekh-860327914.html
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия - 05.08.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия
Госкорпорация "Ростех" ожидает выручку по итогам первого полугодия 2025 года в размере от одного до полутора триллионов рублей, в том числе от производства и... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:23+0300
2025-08-05T10:23+0300
экономика
ростех
сергей чемезов
михаил мишустин
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860225386_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9b3780eb6c0772a8efacb49d5286298.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" ожидает выручку по итогам первого полугодия 2025 года в размере от одного до полутора триллионов рублей, в том числе от производства и продажи гражданской продукции - 455 миллиардов рублей, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Вместе с тем, мы активно развиваем, в том числе, и гражданскую продукцию. У нас по итогам полугодия будет где-то ориентировочно триллион - полтора триллиона выручка, и 455 миллиардов рублей – это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан производством гражданской продукции", - сказал Чемезов. Он добавил, что план по инвестициям корпорации за шесть месяцев составляет 260 миллиардов рублей. В июне этого года в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину глава "Ростеха" сообщал, что выручка госкорпорации от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250805/chemezov-860327772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860225386_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afdfbf54d2035fb71f8417e4faf232bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростех, сергей чемезов, михаил мишустин, финансы
Экономика, Ростех, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Финансы
10:23 05.08.2025
 
В "Ростехе" озвучили ожидаемый объем выручки по итогам I полугодия

Чемезов: "Ростех" по итогам I полугодия ожидает выручку в 1-1,5 трлн рублей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2018
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2018 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" ожидает выручку по итогам первого полугодия 2025 года в размере от одного до полутора триллионов рублей, в том числе от производства и продажи гражданской продукции - 455 миллиардов рублей, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Вместе с тем, мы активно развиваем, в том числе, и гражданскую продукцию. У нас по итогам полугодия будет где-то ориентировочно триллион - полтора триллиона выручка, и 455 миллиардов рублей – это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан производством гражданской продукции", - сказал Чемезов.
Он добавил, что план по инвестициям корпорации за шесть месяцев составляет 260 миллиардов рублей.
В июне этого года в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину глава "Ростеха" сообщал, что выручка госкорпорации от выпуска гражданской продукции выросла в 2024 году на 11,6% и достигла 1,108 триллиона рублей.
Корпорация Ростех, Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года
10:23
 
ЭкономикаРостехСергей ЧемезовМихаил МишустинФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала