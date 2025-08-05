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"Ростех" импортозаместил более 70 систем самолетов МС-21

"Ростех" импортозаместил более 70 систем самолетов МС-21 - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" импортозаместил более 70 систем самолетов МС-21

Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:32+0300

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россия

бизнес

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Предприятия госкорпорации "Ростех" импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные", - рассказал Чемезов.

https://1prime.ru/20250805/chemezov-860328627.html

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россия, бизнес, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех