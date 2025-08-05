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"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100

"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100

"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 ("суперджета") и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:28+0300

2025-08-05T11:28+0300

2025-08-05T11:28+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 ("суперджета") и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Если говорить про МС-21... Надеюсь, что до конца 2026 года мы начнём уже серийно производить наши самолёты... Что касается "суперджета", "суперджет" у нас тоже полностью импортозамещён. Идут сейчас сертификационные полёты. И тоже в 2026 году мы начнём уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 – то же самое. Такая же ситуация", - сказал Чемезов.

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промышленность, бизнес, россия, ростех