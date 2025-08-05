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"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100
"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100
"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 ("суперджета") и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:28+0300
2025-08-05T11:28+0300
экономика
промышленность
бизнес
россия
ростех
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 ("суперджета") и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Если говорить про МС-21... Надеюсь, что до конца 2026 года мы начнём уже серийно производить наши самолёты... Что касается "суперджета", "суперджет" у нас тоже полностью импортозамещён. Идут сейчас сертификационные полёты. И тоже в 2026 году мы начнём уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 – то же самое. Такая же ситуация", - сказал Чемезов.
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промышленность, бизнес, россия, ростех
Экономика, Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Ростех
11:28 05.08.2025
 
"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100

Чемезов: Ростех начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 ("суперджета") и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Если говорить про МС-21... Надеюсь, что до конца 2026 года мы начнём уже серийно производить наши самолёты... Что касается "суперджета", "суперджет" у нас тоже полностью импортозамещён. Идут сейчас сертификационные полёты. И тоже в 2026 году мы начнём уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 – то же самое. Такая же ситуация", - сказал Чемезов.
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