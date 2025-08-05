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"Не блефует". Решение России заставило нервничать США

"Не блефует". Решение России заставило нервничать США - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Не блефует". Решение России заставило нервничать США

Российская Федерация не будет бросать слов на ветер, отметил в беседе с YouTubе-каналом Deep Dive полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T23:47+0300

2025-08-05T23:47+0300

2025-08-05T23:49+0300

политика

россия

ракеты

договор

сша

экспертное мнение

дуглас макгрегор

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация не будет бросать слов на ветер, отметил в беседе с YouTubе-каналом Deep Dive полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя отказ Москвы от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, объявленный ею в 2019 году."Я думаю, что русские не блефуют", — сказал Макгрегор.По его словам, Кремль, как правило, последователен в своей политике, чего нельзя сказать о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, говорящем сначала одно, а спустя две недели - абсолютно другое.

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россия, ракеты, договор, сша, экспертное мнение, дуглас макгрегор