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"Не блефует". Решение России заставило нервничать США - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Не блефует". Решение России заставило нервничать США
"Не блефует". Решение России заставило нервничать США - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Не блефует". Решение России заставило нервничать США
Российская Федерация не будет бросать слов на ветер, отметил в беседе с YouTubе-каналом Deep Dive полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T23:47+0300
2025-08-05T23:49+0300
политика
россия
ракеты
договор
сша
экспертное мнение
дуглас макгрегор
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация не будет бросать слов на ветер, отметил в беседе с YouTubе-каналом Deep Dive полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя отказ Москвы от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, объявленный ею в 2019 году."Я думаю, что русские не блефуют", — сказал Макгрегор.По его словам, Кремль, как правило, последователен в своей политике, чего нельзя сказать о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, говорящем сначала одно, а спустя две недели - абсолютно другое.
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россия, ракеты, договор, сша, экспертное мнение, дуглас макгрегор
Политика, РОССИЯ, ракеты, договор, США, экспертное мнение, Дуглас Макгрегор
23:47 05.08.2025 (обновлено: 23:49 05.08.2025)
 
"Не блефует". Решение России заставило нервничать США

Полковник Макгрегор: РФ не блефует, заявляя о смене позиции по договору о РСМД

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация не будет бросать слов на ветер, отметил в беседе с YouTubе-каналом Deep Dive полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя отказ Москвы от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, объявленный ею в 2019 году.
"Я думаю, что русские не блефуют", — сказал Макгрегор.
По его словам, Кремль, как правило, последователен в своей политике, чего нельзя сказать о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, говорящем сначала одно, а спустя две недели - абсолютно другое.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД
4 августа, 20:58
 
ПолитикаРОССИЯракетыдоговорСШАэкспертное мнениеДуглас Макгрегор
 
 
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