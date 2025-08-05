https://1prime.ru/20250805/ruonia-860343423.html

Ставка RUONIA 4 августа снизилась до 17,93%

Ставка RUONIA 4 августа снизилась до 17,93% - 05.08.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 4 августа снизилась до 17,93%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 4 августа, снизилась на... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:31+0300

2025-08-05T14:31+0300

2025-08-05T14:31+0300

экономика

банк россии

ruonia

ставка

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 4 августа, снизилась на 0,16 процентного пункта и составила 17,93%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 803,88 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250805/yuan-860332324.html

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банк россии, ruonia, ставка