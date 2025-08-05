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Российский рынок акций переходит к умеренному снижению днем вторника
Российский рынок акций переходит к умеренному снижению днем вторника - 05.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций переходит к умеренному снижению днем вторника
Российский рынок акций, ищущий во вторник свое направление, демонстрирует умеренное снижение в середине основной сессии, следует из данных торгов и комментариев | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:40+0300
2025-08-05T14:40+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, ищущий во вторник свое направление, демонстрирует умеренное снижение в середине основной сессии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 14.28 мск снижается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,62 пункта. "Российский рынок акций ищет направление — индекс Мосбиржи, открывшись сегодня ростом, к середине торговой сессии находится около уровня закрытия прошлой торговой сессии – 2774 пункта. Активность на рынке сдерживают давление на котировки нефти (Brent находится у 68 долларов за баррель) и ожидания новых санкций США, особенно в отношении торговых партнеров России", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Так, октябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,86%, до 68,17 доллара за баррель. В частности, сильно дешевеют акции "СПБ биржи" (-1,72%), "Позитива" (-1,31%), "Новатэка" (-1,29%), "М.Видео" (-1,06%), префы "Мечела" (-1,05%). В то же время дорожают акции МТС (+1,2%), "Северстали" (+0,9%), "Вуш Холдинга" (+0,76%), "Фармсинтеза" (+0,61%), а также "Роснефти" (+1,14%). "Акции "Роснефти" получили поддержку от новостей о возобновлении одной из индийских НПЗ Nayara Energy экспорта бензина из РФ после введения Евросоюзом санкций против нее 18 июля. 49,13% акций Nayara Energy российской госкорпорации", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в "боковике" в основной торговой сессии во вторник. Торговый диапазон составит 2 770 - 2 790 пунктов", - считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". А Чернов ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2750–2800 пунктов. При этом пробой индексом Мосбиржи уровня 2840 подтвердит восходящий сценарий, заключает Магомедов.
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рынок, торги, акции, сша, мосбиржа, роснефть, финам
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Мосбиржа, Роснефть, Финам
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, ищущий во вторник свое направление, демонстрирует умеренное снижение в середине основной сессии, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 14.28 мск снижается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,62 пункта.
"Российский рынок акций ищет направление — индекс Мосбиржи, открывшись сегодня ростом, к середине торговой сессии находится около уровня закрытия прошлой торговой сессии – 2774 пункта. Активность на рынке сдерживают давление на котировки нефти (Brent находится у 68 долларов за баррель) и ожидания новых санкций США, особенно в отношении торговых партнеров России", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Так, октябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,86%, до 68,17 доллара за баррель.
В частности, сильно дешевеют акции "СПБ биржи" (-1,72%), "Позитива" (-1,31%), "Новатэка" (-1,29%), "М.Видео" (-1,06%), префы "Мечела" (-1,05%).
В то же время дорожают акции МТС (+1,2%), "Северстали" (+0,9%), "Вуш Холдинга" (+0,76%), "Фармсинтеза" (+0,61%), а также "Роснефти" (+1,14%).
"Акции "Роснефти" получили поддержку от новостей о возобновлении одной из индийских НПЗ Nayara Energy экспорта бензина из РФ после введения Евросоюзом санкций против нее 18 июля. 49,13% акций Nayara Energy российской госкорпорации", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в "боковике" в основной торговой сессии во вторник. Торговый диапазон составит 2 770 - 2 790 пунктов", - считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". А Чернов ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2750–2800 пунктов.
При этом пробой индексом Мосбиржи уровня 2840 подтвердит восходящий сценарий, заключает Магомедов.
Российский рынок акций растет утром вторника