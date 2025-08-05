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Стоимость сахара в мире продолжает обновлять минимумы с 2021 года

Стоимость сахара в мире продолжает обновлять минимумы с 2021 года - 05.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость сахара в мире продолжает обновлять минимумы с 2021 года

Стоимость сахара в мире в июле снижалась пятый месяц подряд, достигнув нового минимума с весны 2021 года, следует из данных Всемирного банка. Это объясняется... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:21+0300

2025-08-05T12:21+0300

2025-08-05T12:21+0300

экономика

бразилия

индия

таиланд

всемирный банк

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость сахара в мире в июле снижалась пятый месяц подряд, достигнув нового минимума с весны 2021 года, следует из данных Всемирного банка. Это объясняется взрывным ростом производства в ключевых странах, а также слабым глобальным спросом, пояснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Цены на сахар стали уменьшаться в марте, достигнув по итогам июля 36,8 цента за килограмм против 36,9 цента в июне. Меньше последний раз было в апреле 2021 года (35,6 цента за килограмм). "Сейчас в мире происходит взрывной рост производства в ключевых странах. Например, Бразилия. Улучшение погодных условий и переключение с этанола на сахар из-за более высокой рентабельности может привести к рекордному объему производства: 44,7 миллиона тонн в 2025/26 сезоне, что будет на 2,3% больше уровня годом ранее", - говорит Смирнов. Кроме того, в Индии возможен скачок производства на 25% ввиду благоприятных погодных условий и расширения посевных площадей. Похожая ситуация складывается в Таиланде. Одновременно наблюдается слабый глобальный спрос: потребление растет всего на 1,4% в год - до 177,9 миллиона тонн, не успевая за ростом предложения. "Экономическое замедление в развивающихся странах ограничивает спрос. Подорожание сахара в предыдущих сезонах заставило часть потребителей и фабрик перейти на подсластители. Это определяет риск профицита в 41,2 миллиона тонн - самый большой избыток с 2017 года", - заключил Смирнов. По мнению аналитика компании "Эйлер" Беннета Керра, текущие перспективы производства сахара благоприятны, а это означает, что цены продолжат снижаться, по крайней мере, в ближайшем будущем.

https://1prime.ru/20250702/sakhar--859113107.html

бразилия

индия

таиланд

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бразилия, индия, таиланд, всемирный банк, "бкс мир инвестиций"