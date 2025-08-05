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ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico - 05.08.2025, ПРАЙМ
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:30+0300
2025-08-05T09:30+0300
2025-08-05T09:30+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. "Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине", - говорится в публикации. Дипломат ЕС сообщил изданию, что после августа Брюссель будет добиваться введения санкций. Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20250804/zakharova-860304824.html
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китай, украина, брюссель, марош шефчович, ес, politico
Политика, КИТАЙ, УКРАИНА, Брюссель, Марош Шефчович, ЕС, Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
Politico: ЕС намерен ввести санкции против КНР за поддержку конфликта на Украине
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
"Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине", - говорится в публикации.
Дипломат ЕС сообщил изданию, что после августа Брюссель будет добиваться введения санкций.
Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
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