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ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico - 05.08.2025, ПРАЙМ
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ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico - 05.08.2025, ПРАЙМ
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico
ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:30+0300
2025-08-05T09:30+0300
политика
китай
украина
брюссель
марош шефчович
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. "Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине", - говорится в публикации. Дипломат ЕС сообщил изданию, что после августа Брюссель будет добиваться введения санкций. Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
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китай
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китай, украина, брюссель, марош шефчович, ес, politico
Политика, КИТАЙ, УКРАИНА, Брюссель, Марош Шефчович, ЕС, Politico
09:30 05.08.2025
 
ЕС собирается ввести санкции против Китая, пишет Politico

Politico: ЕС намерен ввести санкции против КНР за поддержку конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЕС собирается ввести санкции против Китая за якобы поддержку конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
"Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине", - говорится в публикации.
Дипломат ЕС сообщил изданию, что после августа Брюссель будет добиваться введения санкций.
Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
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ПолитикаКИТАЙУКРАИНАБрюссельМарош ШефчовичЕСPolitico
 
 
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