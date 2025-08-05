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Белый дом изучает способы введения новых мер против России, рассказали СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Белый дом изучает способы введения новых мер против России, рассказали СМИ
Белый дом изучает способы введения новых мер против России, рассказали СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом изучает способы введения новых мер против России, рассказали СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России, сообщает... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T21:14+0300
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политика
сша
белый дом
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы", - пишет издание. Отмечается, что Трамп примет решение о введении мер против РФ после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы в зависимости от итогов будущих переговоров с российской стороной. "Всё зависит от того, с чем вернется Уиткофф... Если Уиткофф вернётся ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придёт в ярость", - заявил источник издания. Financial Times также приводит слова экспертов, заявивших, что другие варианты антироссийских мер со стороны Вашингтона включают в себя более строгое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть, который должен вступить в силу в начале сентября.
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сша, белый дом, санкции против рф
Политика, США, Белый дом, санкции против РФ
21:14 05.08.2025 (обновлено: 21:17 05.08.2025)
 
Белый дом изучает способы введения новых мер против России, рассказали СМИ

FT: Белый дом изучает возможность введения новых мер против России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы", - пишет издание.
Отмечается, что Трамп примет решение о введении мер против РФ после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы в зависимости от итогов будущих переговоров с российской стороной.
"Всё зависит от того, с чем вернется Уиткофф... Если Уиткофф вернётся ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придёт в ярость", - заявил источник издания.
Financial Times также приводит слова экспертов, заявивших, что другие варианты антироссийских мер со стороны Вашингтона включают в себя более строгое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть, который должен вступить в силу в начале сентября.
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