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Сенаторы-демократы обвинили Белый дом в снижении давления на Россию - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Сенаторы-демократы обвинили Белый дом в снижении давления на Россию
Сенаторы-демократы обвинили Белый дом в снижении давления на Россию - 05.08.2025, ПРАЙМ
Сенаторы-демократы обвинили Белый дом в снижении давления на Россию
Администрация президента США Дональда Трампа длительное время не обновляла санкционный режим в отношении России, что позволило Москве адаптировать свою... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T22:50+0300
2025-08-05T22:50+0300
политика
сенат сша
демократическая партия сша
администрация сша
санкции против рф
давление
россия
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ВАШИНГТОН, 5 авг – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа длительное время не обновляла санкционный режим в отношении России, что позволило Москве адаптировать свою экономику и продолжить спецоперацию на Украине, говорится в опубликованном во вторник докладе демократов из банковского комитета сената США. "Несмотря на заявления президента Трампа и других официальных лиц, администрация бездействует. Не было введено ни одного значимого санкционного пакета за последние 12 месяцев", — подчеркивается в документе, подготовленном по инициативе главы комитета Шеррода Брауна. По данным авторов доклада, за это время Россия "стабилизировала экономику, увеличила экспорт, наладила обход введенных Западом ограничений и усилила сотрудничество с Китаем, Турцией и другими странами". Подчеркивается, что Москва активно использует криптовалюту, теневые маршруты поставок, а также расчеты в юанях и дирхамах, чтобы обойти действующие рестрикции. "Администрация заявляет, что добивается прекращения огня до 8 августа. Однако если Вашингтон не примет никаких реальных мер, это будет воспринято как слабость и нанесет ущерб международной репутации США", — говорится в тексте. Сенаторы указывают, что российские банки продолжают работать через третьи страны, а "потолок цен на нефть не соблюдается". При этом механизм контроля поставок и отчётности, по их словам, так и не был внедрен. "Санкции теряют силу, если они не поддерживаются реальными действиями", — подчеркивается в докладе. Кроме того, в документе содержится критика в отношении министра финансов США Скотта Бессента, который, по мнению демократов, "саботирует" межведомственный процесс санкционного контроля, "откладывая обновления рестрикционных списков и затягивая расследования нарушений экспортных ограничений". Авторы доклада призвали Белый дом незамедлительно обновить санкционные списки, усилить контроль за обходными маршрутами, расширить экспортные ограничения и ввести обязательную отчётность для финансовых посредников, проводящих финансовые операции с российскими структурами. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сенат сша, демократическая партия сша, администрация сша, санкции против рф, давление, россия
Политика, сенат США, Демократическая партия США, администрация США, санкции против РФ, давление, РОССИЯ
22:50 05.08.2025
 
Сенаторы-демократы обвинили Белый дом в снижении давления на Россию

Сенаторы-демократы: администрация Трампа снизила санкционное давление на Россию

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© fotolia.com / ETIEN
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ВАШИНГТОН, 5 авг – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа длительное время не обновляла санкционный режим в отношении России, что позволило Москве адаптировать свою экономику и продолжить спецоперацию на Украине, говорится в опубликованном во вторник докладе демократов из банковского комитета сената США.
"Несмотря на заявления президента Трампа и других официальных лиц, администрация бездействует. Не было введено ни одного значимого санкционного пакета за последние 12 месяцев", — подчеркивается в документе, подготовленном по инициативе главы комитета Шеррода Брауна.
По данным авторов доклада, за это время Россия "стабилизировала экономику, увеличила экспорт, наладила обход введенных Западом ограничений и усилила сотрудничество с Китаем, Турцией и другими странами". Подчеркивается, что Москва активно использует криптовалюту, теневые маршруты поставок, а также расчеты в юанях и дирхамах, чтобы обойти действующие рестрикции.
"Администрация заявляет, что добивается прекращения огня до 8 августа. Однако если Вашингтон не примет никаких реальных мер, это будет воспринято как слабость и нанесет ущерб международной репутации США", — говорится в тексте.
Сенаторы указывают, что российские банки продолжают работать через третьи страны, а "потолок цен на нефть не соблюдается". При этом механизм контроля поставок и отчётности, по их словам, так и не был внедрен.
"Санкции теряют силу, если они не поддерживаются реальными действиями", — подчеркивается в докладе.
Кроме того, в документе содержится критика в отношении министра финансов США Скотта Бессента, который, по мнению демократов, "саботирует" межведомственный процесс санкционного контроля, "откладывая обновления рестрикционных списков и затягивая расследования нарушений экспортных ограничений".
Авторы доклада призвали Белый дом незамедлительно обновить санкционные списки, усилить контроль за обходными маршрутами, расширить экспортные ограничения и ввести обязательную отчётность для финансовых посредников, проводящих финансовые операции с российскими структурами.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Белый дом изучает способы введения новых мер против России, рассказали СМИ
21:14
 
Политикасенат СШАДемократическая партия СШАадминистрация СШАсанкции против РФдавлениеРОССИЯ
 
 
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