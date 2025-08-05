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Lockheed Martin хочет испытать систему перехвата ракет из космоса
Lockheed Martin хочет испытать систему перехвата ракет из космоса - 05.08.2025, ПРАЙМ
Lockheed Martin хочет испытать систему перехвата ракет из космоса
Американская оборонная компания Lockheed Martin рассчитывает провести первые испытания находящейся в разработке космической системы перехвата ракет к 2028 году, | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:00+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin рассчитывает провести первые испытания находящейся в разработке космической системы перехвата ракет к 2028 году, заявила директор отдела по разработке передовых программ Аманда Паунд. "Наша цель - к 2028 осуществить орбитальную демонстрацию перехватчика космического базирования. У нас есть возможности для этого", - приводит ее слова издание Defense One. По словам Паунд, Lockheed Martin рассматривает различные варианты систем перехвата в космосе, в том числе с использованием лазеров и особых спутников-снарядов, которые будут самостоятельно двигаться на перехват. В начале августа телеканал CNN сообщил, что первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, чтобы действующая администрация могла сослаться на этот успех во время выборов. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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Вооружения, Технологии, США, Дональд Трамп, Lockheed Martin, CNN
Lockheed Martin хочет испытать систему перехвата ракет из космоса
Lockheed Martin хочет испытать систему перехвата ракет из космоса к 2028 году
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin рассчитывает провести первые испытания находящейся в разработке космической системы перехвата ракет к 2028 году, заявила директор отдела по разработке передовых программ Аманда Паунд.
"Наша цель - к 2028 осуществить орбитальную демонстрацию перехватчика космического базирования. У нас есть возможности для этого", - приводит ее слова издание Defense One.
По словам Паунд, Lockheed Martin рассматривает различные варианты систем перехвата в космосе, в том числе с использованием лазеров и особых спутников-снарядов, которые будут самостоятельно двигаться на перехват.
В начале августа телеканал CNN сообщил, что первое крупное тестирование американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" планируется провести перед президентскими выборами США 2028 года, чтобы действующая администрация могла сослаться на этот успех во время выборов.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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