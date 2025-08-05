Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250805/skidki-860318842.html
В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях
В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях - 05.08.2025, ПРАЙМ
В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях
Часть турецких гостиниц поддерживает высокую долю заполненности номеров за счет значительных скидок, не получая прибыли, что вредит всей отрасли и снижает... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T04:04+0300
2025-08-05T04:04+0300
туризм
бизнес
турция
pegas touristik
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860318842.jpg?1754355896
СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Часть турецких гостиниц поддерживает высокую долю заполненности номеров за счет значительных скидок, не получая прибыли, что вредит всей отрасли и снижает качество предоставляемых услуг, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Из статистики министерства следует, что Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года. По словам Санджара, хотя официальные данные министерства внушают оптимизм, заявляя о заполненности отелей в ряде регионов на 70-80%, реальная картина на основе заявлений отельеров и профессионалов индустрии не соотносится с цифрами минтуризма. "Хотя гостиницы в ряде регионов заявляют, что у них нет свободных номеров, значительная часть этих бронирований достигается за счет заниженных цен. Отели идут на "агрессивные" скидки, особенно в период ранних бронирований, что в итоге приводит к конкуренции в цене и снижению качества. Владельцы некоторых отелей ради заполнения всех номеров смирились с почти нулевой прибылью и предпочитают, чтобы отель не простаивал, поэтому их доходы лишь покрывают расходы. Всё это знаменует серьезное снижение доходов отрасли", - сообщил Санджар. При этом, считает эксперт, для стабильной заполняемости номеров и дохода необходимо поддерживать качественное обслуживание и обеспечивать удовлетворенность клиентов. "Высокая доля заполненности номеров при низких ценах принесет лишь временный успех. Тем не менее некоторые отельные группы не внемлят подобным призывам, а стратегии снижения цен вредят всему сектору", - отметил Санджар.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, pegas touristik, снг
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Pegas Touristik, СНГ
04:04 05.08.2025
 
В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях

Pegas Touristik: часть турецких гостиниц поддерживает высокую долю заполненности номеров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Часть турецких гостиниц поддерживает высокую долю заполненности номеров за счет значительных скидок, не получая прибыли, что вредит всей отрасли и снижает качество предоставляемых услуг, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Из статистики министерства следует, что Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года.
По словам Санджара, хотя официальные данные министерства внушают оптимизм, заявляя о заполненности отелей в ряде регионов на 70-80%, реальная картина на основе заявлений отельеров и профессионалов индустрии не соотносится с цифрами минтуризма.
"Хотя гостиницы в ряде регионов заявляют, что у них нет свободных номеров, значительная часть этих бронирований достигается за счет заниженных цен. Отели идут на "агрессивные" скидки, особенно в период ранних бронирований, что в итоге приводит к конкуренции в цене и снижению качества. Владельцы некоторых отелей ради заполнения всех номеров смирились с почти нулевой прибылью и предпочитают, чтобы отель не простаивал, поэтому их доходы лишь покрывают расходы. Всё это знаменует серьезное снижение доходов отрасли", - сообщил Санджар.
При этом, считает эксперт, для стабильной заполняемости номеров и дохода необходимо поддерживать качественное обслуживание и обеспечивать удовлетворенность клиентов. "Высокая доля заполненности номеров при низких ценах принесет лишь временный успех. Тем не менее некоторые отельные группы не внемлят подобным призывам, а стратегии снижения цен вредят всему сектору", - отметил Санджар.
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯPegas TouristikСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала