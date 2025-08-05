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В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях

В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Pegas Touristik рассказали о "агрессивных" скидках в турецких отелях

Часть турецких гостиниц поддерживает высокую долю заполненности номеров за счет значительных скидок, не получая прибыли, что вредит всей отрасли и снижает... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T04:04+0300

2025-08-05T04:04+0300

2025-08-05T04:04+0300

туризм

бизнес

турция

pegas touristik

снг

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СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Часть турецких гостиниц поддерживает высокую долю заполненности номеров за счет значительных скидок, не получая прибыли, что вредит всей отрасли и снижает качество предоставляемых услуг, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Из статистики министерства следует, что Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года. По словам Санджара, хотя официальные данные министерства внушают оптимизм, заявляя о заполненности отелей в ряде регионов на 70-80%, реальная картина на основе заявлений отельеров и профессионалов индустрии не соотносится с цифрами минтуризма. "Хотя гостиницы в ряде регионов заявляют, что у них нет свободных номеров, значительная часть этих бронирований достигается за счет заниженных цен. Отели идут на "агрессивные" скидки, особенно в период ранних бронирований, что в итоге приводит к конкуренции в цене и снижению качества. Владельцы некоторых отелей ради заполнения всех номеров смирились с почти нулевой прибылью и предпочитают, чтобы отель не простаивал, поэтому их доходы лишь покрывают расходы. Всё это знаменует серьезное снижение доходов отрасли", - сообщил Санджар. При этом, считает эксперт, для стабильной заполняемости номеров и дохода необходимо поддерживать качественное обслуживание и обеспечивать удовлетворенность клиентов. "Высокая доля заполненности номеров при низких ценах принесет лишь временный успех. Тем не менее некоторые отельные группы не внемлят подобным призывам, а стратегии снижения цен вредят всему сектору", - отметил Санджар.

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туризм, бизнес, турция, pegas touristik, снг