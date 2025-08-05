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СМИ: США пытаются привлечь Японию к реализации СПГ-проекта на Аляске
СМИ: США пытаются привлечь Японию к реализации СПГ-проекта на Аляске - 05.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пытаются привлечь Японию к реализации СПГ-проекта на Аляске
Попытки администрации президента США Дональда Трампа привлечь Японию и другие азиатские страны к реализации СПГ-проекта на Аляске пока тщетны, пишет газета... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:38+0300
2025-08-05T11:38+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Попытки администрации президента США Дональда Трампа привлечь Японию и другие азиатские страны к реализации СПГ-проекта на Аляске пока тщетны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "(США - ред.) стремились оказать давление на Японию и Южную Корею - второго и третьего по величине покупателей СПГ в мире после Китая - чтобы они поддержали этот проект, объединив его с переговорами по пошлинам... администрация Трампа изо всех сил пыталась убедить скептически настроенных азиатских партнеров присоединиться к ней, а чиновники, эксперты и руководители энергетической отрасли ставят под сомнение его финансовую осуществимость", - говорится в публикации. По данным издания, ни одна азиатская компания пока не вложила средства в акционерный капитал проекта. Основой проекта Alaska LNG являются месторождения Prudhoe Bay и Point Thomson, на них будет добываться около 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки (около 99 миллионов кубометров в сутки), преимущественно для международного рынка. Alaska LNG будет использовать чистые, энергоэффективные и безопасные методы производства, чтобы обеспечить стабильные поставки природного газа для коммерческого использования и распределения внутри штата. Губернатор Аляски Майк Данливи заявлял, что запуск проекта ожидается в течение следующих четырех лет и что ведутся переговоры с потенциальными покупателями на Тайване, в Южной Корее, Японии и Таиланде.
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мировая экономика, япония, сша, аляска, дональд трамп, financial times
Энергетика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, Аляска, Дональд Трамп, Financial Times
СМИ: США пытаются привлечь Японию к реализации СПГ-проекта на Аляске
FT: попытки США привлечь Японию к СПГ-проекту на Аляске пока тщетны
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Попытки администрации президента США Дональда Трампа привлечь Японию и другие азиатские страны к реализации СПГ-проекта на Аляске пока тщетны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"(США - ред.) стремились оказать давление на Японию и Южную Корею - второго и третьего по величине покупателей СПГ в мире после Китая - чтобы они поддержали этот проект, объединив его с переговорами по пошлинам... администрация Трампа изо всех сил пыталась убедить скептически настроенных азиатских партнеров присоединиться к ней, а чиновники, эксперты и руководители энергетической отрасли ставят под сомнение его финансовую осуществимость", - говорится в публикации.
По данным издания, ни одна азиатская компания пока не вложила средства в акционерный капитал проекта.
Основой проекта Alaska LNG являются месторождения Prudhoe Bay и Point Thomson, на них будет добываться около 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки (около 99 миллионов кубометров в сутки), преимущественно для международного рынка. Alaska LNG будет использовать чистые, энергоэффективные и безопасные методы производства, чтобы обеспечить стабильные поставки природного газа для коммерческого использования и распределения внутри штата. Губернатор Аляски Майк Данливи заявлял, что запуск проекта ожидается в течение следующих четырех лет и что ведутся переговоры с потенциальными покупателями на Тайване, в Южной Корее, Японии и Таиланде.
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