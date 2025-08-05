https://1prime.ru/20250805/ssha-860336166.html

ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ

ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ

ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ

Космические силы ВС США в 2026 году планируют запустить систему спутников слежения за наземными целями, сообщает издание Defense One со ссылкой на... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:32+0300

2025-08-05T12:32+0300

2025-08-05T12:32+0300

технологии

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Космические силы ВС США в 2026 году планируют запустить систему спутников слежения за наземными целями, сообщает издание Defense One со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Космические силы планируют в течение следующего года запустить спутники, которые смогут отслеживать транспортные средства и корабли, и в конечном итоге использовать этом механизм, чтобы выяснить, как отслеживать воздушные цели с орбиты", - говорится в публикации издания. Речь идет о разворачивании спутников в рамках миссии по индикации движущихся наземных целей (GMTI), уточняется в статье. По данным издания, уже были запущены несколько первых спутников связи, которые позволяют передавать данные, но фактически программа будет развернула в следующем году. Отмечается, что новые возможности, предоставленные спутниками, в первую очередь поступят в распоряжение сил ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://1prime.ru/20250805/smi-860333861.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша