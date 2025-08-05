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ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
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ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ
ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ
Космические силы ВС США в 2026 году планируют запустить систему спутников слежения за наземными целями, сообщает издание Defense One со ссылкой на... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:32+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Космические силы ВС США в 2026 году планируют запустить систему спутников слежения за наземными целями, сообщает издание Defense One со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Космические силы планируют в течение следующего года запустить спутники, которые смогут отслеживать транспортные средства и корабли, и в конечном итоге использовать этом механизм, чтобы выяснить, как отслеживать воздушные цели с орбиты", - говорится в публикации издания. Речь идет о разворачивании спутников в рамках миссии по индикации движущихся наземных целей (GMTI), уточняется в статье. По данным издания, уже были запущены несколько первых спутников связи, которые позволяют передавать данные, но фактически программа будет развернула в следующем году. Отмечается, что новые возможности, предоставленные спутниками, в первую очередь поступят в распоряжение сил ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе.
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технологии, сша
Технологии, США
12:32 05.08.2025
 
ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников, пишут СМИ

Defense One: ВС США запустят систему отслеживающих наземные цели спутников

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Космические силы ВС США в 2026 году планируют запустить систему спутников слежения за наземными целями, сообщает издание Defense One со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Космические силы планируют в течение следующего года запустить спутники, которые смогут отслеживать транспортные средства и корабли, и в конечном итоге использовать этом механизм, чтобы выяснить, как отслеживать воздушные цели с орбиты", - говорится в публикации издания.
Речь идет о разворачивании спутников в рамках миссии по индикации движущихся наземных целей (GMTI), уточняется в статье.
По данным издания, уже были запущены несколько первых спутников связи, которые позволяют передавать данные, но фактически программа будет развернула в следующем году.
Отмечается, что новые возможности, предоставленные спутниками, в первую очередь поступят в распоряжение сил ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе.
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