Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250805/ssha-860338924.html
"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России
"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России
Издание American Conservative призывало Вашингтон немедленно отказаться от планов смены власти в России. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:48+0300
2025-08-05T12:48+0300
политика
сша
вашингтон
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Издание American Conservative призывало Вашингтон немедленно отказаться от планов смены власти в России."Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — сообщается в статье.Кроме того, автор отмечает, что такие намерения могут навредить самим США, так как Россия значительно сильнее тех стран, где Вашингтону удалось организовать государственные перевороты.Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе в мае заявил, что спецоперация помешала Западу воплотить планы по установлению в России режима, подконтрольного Западу, подобного тому, что образовался на Украине и других странах.
https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860331288.html
сша
вашингтон
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, россия, запад
Политика, США, ВАШИНГТОН, РОССИЯ, ЗАПАД
12:48 05.08.2025
 
"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России

AC: американская элита должна отказаться от планов по смене власти в России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Издание American Conservative призывало Вашингтон немедленно отказаться от планов смены власти в России.
"Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — сообщается в статье.
Кроме того, автор отмечает, что такие намерения могут навредить самим США, так как Россия значительно сильнее тех стран, где Вашингтону удалось организовать государственные перевороты.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе в мае заявил, что спецоперация помешала Западу воплотить планы по установлению в России режима, подконтрольного Западу, подобного тому, что образовался на Украине и других странах.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву
10:55
 
ПолитикаСШАВАШИНГТОНРОССИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала