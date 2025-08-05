https://1prime.ru/20250805/ssha-860338924.html

"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России

"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Отказаться от фантазий". В США выдвинули неожиданный призыв по России

Издание American Conservative призывало Вашингтон немедленно отказаться от планов смены власти в России. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:48+0300

2025-08-05T12:48+0300

2025-08-05T12:48+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Издание American Conservative призывало Вашингтон немедленно отказаться от планов смены власти в России."Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — сообщается в статье.Кроме того, автор отмечает, что такие намерения могут навредить самим США, так как Россия значительно сильнее тех стран, где Вашингтону удалось организовать государственные перевороты.Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе в мае заявил, что спецоперация помешала Западу воплотить планы по установлению в России режима, подконтрольного Западу, подобного тому, что образовался на Украине и других странах.

https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860331288.html

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