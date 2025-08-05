https://1prime.ru/20250805/ssha-860341801.html

"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России

"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России

Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:09+0300

2025-08-05T14:09+0300

2025-08-05T14:09+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом говорится в материале газеты Washington Post."Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений", — сказано в тексте статьи.В издании заметили, что наблюдается рост напряженности между Россией и Соединенными Штатами из-за украинского конфликта.Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило, что Москва отмечает отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

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