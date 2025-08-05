https://1prime.ru/20250805/ssha-860341801.html
"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России
"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России
Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:09+0300
2025-08-05T14:09+0300
2025-08-05T14:09+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом говорится в материале газеты Washington Post."Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений", — сказано в тексте статьи.В издании заметили, что наблюдается рост напряженности между Россией и Соединенными Штатами из-за украинского конфликта.Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило, что Москва отмечает отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
https://1prime.ru/20250804/sanktsii-860301801.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
"Это предупреждение". В США обратили внимание на сигнал от России
WP: решение РФ по мораторию на развертывание РСМД может начать гонку вооружений
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом говорится в материале газеты Washington Post.
"Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений", — сказано в тексте статьи.
В издании заметили, что наблюдается рост напряженности между Россией и Соединенными Штатами из-за украинского конфликта.
Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило, что Москва отмечает отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Законопроект о санкциях против КНР за "поддержку России" внесли в сенат США