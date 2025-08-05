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Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле неожиданно снизился

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле неожиданно снизился - 05.08.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле неожиданно снизился

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 50,1% с уровня июня в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:07+0300

2025-08-05T17:07+0300

2025-08-05T17:08+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 50,1% с уровня июня в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 51,5%.В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в июле снизился до 46,4% с показателя июня в 47,2%, при этом индекс цен вырос - до 69,9% со значения предшествовавшего месяца в 67,5%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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