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Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник

Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник - 05.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник

Основные американские фондовые во вторник преимущественно уменьшаются на фоне внутренней макростатистики и отчетов компаний, рынки также оценивают недавние... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:22+0300

2025-08-05T17:22+0300

2025-08-05T17:22+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые во вторник преимущественно уменьшаются на фоне внутренней макростатистики и отчетов компаний, рынки также оценивают недавние заявления президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19%, до 44 091,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,1%, до 21 074,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - опускался на 0,06%, до 6 325,96 пункта. Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до минимума с сентября 2023 года в 60,2 миллиарда долларов, прогноз предполагал сокращение только до 61,6 миллиарда долларов. Главным образом это произошло за счет обвала импорта товаров. Импорт в США при этом показал третий месяц снижения подряд - на 12,8 миллиарда долларов, до 337,5 миллиарда, это самый низкий уровень с марта 2024 года. В том числе импорт товаров упал на 12,6 миллиарда долларов, до 265 миллиардов (минимум также с марта 2024 года). Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в июле неожиданно опустился до 50,1% с уровня июня в 50,8%, аналитики прогнозировали рост до 51,5%. Акции фармацевтической компании Pfizer дорожают на 4,1% после публикации отчета за второй квартал. Так, скорректированная прибыль компании на акцию во втором квартале составила 0,78 доллара за акцию при прогнозе в 0,57 доллара, выручка увеличилась на 10,3% к прошлому году, до 14,653 миллиарда долларов, прогноз составлял 13,47 миллиарда. Также компания повысила прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию на текущий год - до 2,9-3,1 доллара с 2,8-3 доллара, ожидавшихся в апреле. Акции американской технологической компании Palantir Technologies растут в цене на 8,6%. По итогам второго квартала ее выручка увеличилась на 48% к прошлому году, до 1,003 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 937,45 миллиона долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,16 доллара при прогнозе в 0,14 доллара. Прогноз выручки на текущий год был повышен до 4,142-4,15 миллиарда долларов с майского прогноза в 3,89-3,902 миллиарда. Инвесторы также обращают внимание на заявления президента Трампа, которые он сделал во вторник до открытия торгов в США. Среди прочего он заявил, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок страной нефти из России. Также, по его словам, в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%.

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рынок, торги, индексы, сша