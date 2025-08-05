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Эксперт: США, Япония и Южная Корея создали тройственный пакт, угрожающий РФ

Эксперт: США, Япония и Южная Корея создали тройственный пакт, угрожающий РФ - 05.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт: США, Япония и Южная Корея создали тройственный пакт, угрожающий РФ

Новый тройственный пакт был создан США, Японией и Южной Кореей под видом противостояния с КНДР, однако он несет угрозу для России и Китая, заявил на презентации | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T18:54+0300

2025-08-05T18:54+0300

2025-08-05T18:54+0300

политика

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новый тройственный пакт был создан США, Японией и Южной Кореей под видом противостояния с КНДР, однако он несет угрозу для России и Китая, заявил на презентации своей книги в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси недавно заявил на пресс-конференции, что учения сил самообороны Японии, проходящие с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи" на тихоокеанском побережье Хоккайдо, не несут никакой угрозы другим странам и регионам. При этом уже 5 августа телеканал NHK со ссылкой на силы самообороны Японии сообщил о проведении Японии новых, крупнейших в своем роде учений совместно с США на островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава. "Мы имеем то, чего не имели раньше, а именно - мы имеем новый тройственный пакт военный Соединенных Штатов Америки, Японии и Южной Кореи. Формально они заявляют, что это направлено против КНДР, но в действительности маневры и оружие, которое размещено на территории этих стран, включая... ракеты средней и малой дальности, это является проявлением подготовки к ведению военных действий не только против КНДР, но и против Китая и России", - отметил Анатолий Кошкин. Кошкин подчеркнул, что проведение испытаний ракет на Хоккайдо не оставляет сомнений в том, что Япония окончательно встала на путь ремилитаризации.

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сша, япония, южная корея, пакт, россия