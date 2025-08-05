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США вдвое сократили импорт авто из Китая, показывают данные статслужбы - 05.08.2025, ПРАЙМ
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США вдвое сократили импорт авто из Китая, показывают данные статслужбы
США вдвое сократили импорт авто из Китая, показывают данные статслужбы - 05.08.2025, ПРАЙМ
США вдвое сократили импорт авто из Китая, показывают данные статслужбы
США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T19:35+0300
2025-08-05T19:36+0300
экономика
сша
импорт
китай
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Импорт легковых автомобилей из КНР в США в июне этого года составил 133,4 миллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем год назад, и на 5,6% больше, чем в мае. Больше всего Штаты в июне закупали в Поднебесной легковушек на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (58 миллионов долларов), гибридов (51,8 миллиона) и электрокаров (14,5 миллиона). Несмотря на сокращение поставок, Китаю удалось за год подняться на одну строчку в общем американском импорте авто: с десятого на девятое место. В пятерку лидеров вошли Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда). В то же время по итогам первого полугодия суммарные объемы импорта китайских автомобилей Штатами немного выросли в годовом выражении - на 2,2%, до 993,9 миллиона долларов.
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сша, импорт, китай
Экономика, США, импорт, КИТАЙ
19:35 05.08.2025 (обновлено: 19:36 05.08.2025)
 
США вдвое сократили импорт авто из Китая, показывают данные статслужбы

Статслужба: США в июне вдвое сократили импорт автомобилей из Китая

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США в июне сократили импорт китайских автомобилей вдвое по сравнению с июнем прошлого года, хотя суммарный импорт за первое полугодие немного подрос, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Импорт легковых автомобилей из КНР в США в июне этого года составил 133,4 миллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем год назад, и на 5,6% больше, чем в мае.
Больше всего Штаты в июне закупали в Поднебесной легковушек на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (58 миллионов долларов), гибридов (51,8 миллиона) и электрокаров (14,5 миллиона).
Несмотря на сокращение поставок, Китаю удалось за год подняться на одну строчку в общем американском импорте авто: с десятого на девятое место. В пятерку лидеров вошли Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда).
В то же время по итогам первого полугодия суммарные объемы импорта китайских автомобилей Штатами немного выросли в годовом выражении - на 2,2%, до 993,9 миллиона долларов.
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