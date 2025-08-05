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Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне
Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне - 05.08.2025, ПРАЙМ
Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне
Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T20:02+0300
2025-08-05T20:03+0300
минтранс сша
строительство
реактор
луна
экономика
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках инициативы по созданию своей лунной базы. "Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения ядерного реактора на Луне. Ранее газета Politico сообщила, что Даффи объявит об этих планах на неделе. Согласно директиве министра, на которую ссылается издание, НАСА должно запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские ученые постараются узнать, существовала ли там жизнь. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
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минтранс сша, строительство, реактор, луна
Минтранс США, строительство, реактор, Луна, Экономика
20:02 05.08.2025 (обновлено: 20:03 05.08.2025)
 
Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне

Глава Минтранса Даффи: США планируют построить ядерный реактор на Луне

" Луна
 Луна
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках инициативы по созданию своей лунной базы.
"Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения ядерного реактора на Луне.
Ранее газета Politico сообщила, что Даффи объявит об этих планах на неделе. Согласно директиве министра, на которую ссылается издание, НАСА должно запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские ученые постараются узнать, существовала ли там жизнь.
Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
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