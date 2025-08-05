https://1prime.ru/20250805/ssha-860356339.html

Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне

Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне - 05.08.2025, ПРАЙМ

Минтранс США подтвердило планы по строительству ядерного реактора на Луне

Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T20:02+0300

2025-08-05T20:02+0300

2025-08-05T20:03+0300

минтранс сша

строительство

реактор

луна

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/39/828653944_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_e1ba84c0dcdb37e550c6eb215b66e7be.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта США, исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи подтвердил, что Соединенные Штаты планируют строительство ядерного реактора в рамках инициативы по созданию своей лунной базы. "Мы участвуем в лунной гонке с Китаем. А чтобы создать базу на Луне, нам нужна энергия. И в некоторых ключевых районах Луны мы будем использовать солнечную энергию. Но технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса - можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям", - сказал Даффи журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения ядерного реактора на Луне. Ранее газета Politico сообщила, что Даффи объявит об этих планах на неделе. Согласно директиве министра, на которую ссылается издание, НАСА должно запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. В документе также говорится, что первая страна, у которой появится реактор на Луне, может "объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать США". Издание добавляет, что это признак обеспокоенности НАСА планами России и Китая. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские ученые постараются узнать, существовала ли там жизнь. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.

https://1prime.ru/20250613/luna-858454794.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минтранс сша, строительство, реактор, луна