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В ГД рассказали, когда могут ввести дифференцированную ипотечную ставку
В ГД рассказали, когда могут ввести дифференцированную ипотечную ставку - 05.08.2025, ПРАЙМ
В ГД рассказали, когда могут ввести дифференцированную ипотечную ставку
Вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке будет активно обсуждаться этой осенью, ввести ее могут уже к концу этого года, рассказал в... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:30+0300
2025-08-05T10:30+0300
2025-08-05T10:30+0300
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бизнес
анатолий аксаков
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке будет активно обсуждаться этой осенью, ввести ее могут уже к концу этого года, рассказал в разговоре с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время. "Я думаю, что мы осенью будем активно обсуждать разные варианты реализации этой идеи… до конца года мы отрегулируем (этот вопрос - ред.)", - сказал он. Что касается вопроса регулирования данной ставки для каждого региона, Аксаков отметил, что "это пока вопрос дискуссии". "Я думаю, это все вопрос дискуссии, поскольку связан с финансовым процессом, бюджетом. Естественно, надо это все отрегулировать так, чтобы нагрузка на бюджет не возросла, либо была разумной. Также там вопрос связан с равенством конституционных прав и так далее. Тоже надо все отрегулировать. Требует дискуссий и выверенной юридической техники", - подчеркнул он. Аксаков предположил, что минимальная ставка по дифференцированной ипотеке будет 2%. При этом необходимо смотреть на доходы людей в определенном регионе и уровень цен на недвижимость, добавил он.
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недвижимость, бизнес, анатолий аксаков, вячеслав володин, госдума
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Анатолий Аксаков, Вячеслав Володин, Госдума
В ГД рассказали, когда могут ввести дифференцированную ипотечную ставку
Депутат Аксаков: дифференцированную ипотечную ставку могут ввести до конца года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке будет активно обсуждаться этой осенью, ввести ее могут уже к концу этого года, рассказал в разговоре с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время.
"Я думаю, что мы осенью будем активно обсуждать разные варианты реализации этой идеи… до конца года мы отрегулируем (этот вопрос - ред.)", - сказал он.
Что касается вопроса регулирования данной ставки для каждого региона, Аксаков отметил, что "это пока вопрос дискуссии".
"Я думаю, это все вопрос дискуссии, поскольку связан с финансовым процессом, бюджетом. Естественно, надо это все отрегулировать так, чтобы нагрузка на бюджет не возросла, либо была разумной. Также там вопрос связан с равенством конституционных прав и так далее. Тоже надо все отрегулировать. Требует дискуссий и выверенной юридической техники", - подчеркнул он.
Аксаков предположил, что минимальная ставка по дифференцированной ипотеке будет 2%. При этом необходимо смотреть на доходы людей в определенном регионе и уровень цен на недвижимость, добавил он.
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах