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Начальника радиотехнической службы ВМФ осудили на девять лет за взятки - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Начальника радиотехнической службы ВМФ осудили на девять лет за взятки
Начальника радиотехнической службы ВМФ осудили на девять лет за взятки - 05.08.2025, ПРАЙМ
Начальника радиотехнической службы ВМФ осудили на девять лет за взятки
Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев осужден на девять лет по делу о взятках на восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:16+0300
2025-08-05T15:16+0300
общество
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев осужден на девять лет по делу о взятках на восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ. Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассказала РИА Новости об аресте начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Офицер, по данным следствия, требовал от предпринимателя взятку в 8 миллионов рублей за покровительство при исполнении контракта в рамках гособоронзаказа. В ресторане на территории аэропорта "Пулково" он лично получил от гендиректора АО "Изумруд", действовавшего под контролем сотрудников ФСБ, первую часть взятки – 3 миллиона рублей, сообщала в марте пресс-служба. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева... Приговором суда Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года, а также в виде штрафа в размере 16,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Установлено, что в 2022-2025 годах Минобороны России заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку техустройств на сумму более 400 миллионов рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева, который "получил взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн рублей от руководителей АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" за общее покровительство при выполнении контрактов". Как добавили в СК, в результате условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен значительный ущерб.
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общество , россия, санкт-петербург, ск рф, аэропорт пулково, фсб
Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СК РФ, аэропорт Пулково, ФСБ
15:16 05.08.2025
 
Начальника радиотехнической службы ВМФ осудили на девять лет за взятки

Начальник радиотехнической службы ВМФ Лопатиев получил 9 лет за взятки

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев осужден на девять лет по делу о взятках на восемь миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ.
Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассказала РИА Новости об аресте начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Офицер, по данным следствия, требовал от предпринимателя взятку в 8 миллионов рублей за покровительство при исполнении контракта в рамках гособоронзаказа. В ресторане на территории аэропорта "Пулково" он лично получил от гендиректора АО "Изумруд", действовавшего под контролем сотрудников ФСБ, первую часть взятки – 3 миллиона рублей, сообщала в марте пресс-служба.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева... Приговором суда Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года, а также в виде штрафа в размере 16,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.
Установлено, что в 2022-2025 годах Минобороны России заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку техустройств на сумму более 400 миллионов рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева, который "получил взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн рублей от руководителей АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" за общее покровительство при выполнении контрактов".
Как добавили в СК, в результате условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен значительный ущерб.
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