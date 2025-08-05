https://1prime.ru/20250805/tekhnologii-860343299.html

Путин назвал условия для технологического лидерства России

Путин назвал условия для технологического лидерства России - 05.08.2025, ПРАЙМ

Путин назвал условия для технологического лидерства России

Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:30+0300

2025-08-05T14:30+0300

2025-08-05T14:40+0300

россия

владимир путин

вэб

игорь шувалов

технологии

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. "На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече, призвав ВЭБ.РФ поддерживать перспективные проекты, нацеленные на технологическое лидерство страны.Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.Глава государства также заметил, что уровень технологического развития и состояние экономики позволяют России заниматься собственными разработками и организацией производства на собственных платформах для достижения технологического лидерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, вэб, игорь шувалов, технологии