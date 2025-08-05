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Путин назвал условия для технологического лидерства России - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал условия для технологического лидерства России
Путин назвал условия для технологического лидерства России - 05.08.2025, ПРАЙМ
Путин назвал условия для технологического лидерства России
Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:30+0300
2025-08-05T14:40+0300
россия
владимир путин
вэб
игорь шувалов
технологии
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. "На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече, призвав ВЭБ.РФ поддерживать перспективные проекты, нацеленные на технологическое лидерство страны.Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.Глава государства также заметил, что уровень технологического развития и состояние экономики позволяют России заниматься собственными разработками и организацией производства на собственных платформах для достижения технологического лидерства.
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россия, владимир путин, вэб, игорь шувалов, технологии
РОССИЯ, Владимир Путин, ВЭБ, Игорь Шувалов, Технологии
14:30 05.08.2025 (обновлено: 14:40 05.08.2025)
 
Путин назвал условия для технологического лидерства России

Путин: для технологического лидерства России нужны собственные разработки

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
"На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече, призвав ВЭБ.РФ поддерживать перспективные проекты, нацеленные на технологическое лидерство страны.
Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.
Глава государства также заметил, что уровень технологического развития и состояние экономики позволяют России заниматься собственными разработками и организацией производства на собственных платформах для достижения технологического лидерства.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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РОССИЯВладимир ПутинВЭБИгорь ШуваловТехнологии
 
 
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