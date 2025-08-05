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Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов

Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ

Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:46+0300

2025-08-05T15:46+0300

2025-08-05T15:46+0300

экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

ес

cnbc

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%. "Ну, тогда они будут платить пошлину в 35%", - сказал Трамп, отвечая в интервью телеканалу CNBC на вопрос о том, какие меры США готовы принять, если ЕС не выполнит договорённости по инвестициям. Он напомнил, что ранее пошлины были снижены после того, как Евросоюз, по его словам, инвестировал 600 миллиардов долларов. "Они снизили свои пошлины, вложили 600 миллиардов, и я тогда сократил пошлину с 30% до 15%. А потом пришли несколько стран и спросили: почему ЕС платит меньше, чем мы?" - добавил Трамп.

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сша, вашингтон, дональд трамп, ес, cnbc