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Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/tramp-860347162.html
Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов
Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:46+0300
2025-08-05T15:46+0300
экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
ес
cnbc
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%. "Ну, тогда они будут платить пошлину в 35%", - сказал Трамп, отвечая в интервью телеканалу CNBC на вопрос о том, какие меры США готовы принять, если ЕС не выполнит договорённости по инвестициям. Он напомнил, что ранее пошлины были снижены после того, как Евросоюз, по его словам, инвестировал 600 миллиардов долларов. "Они снизили свои пошлины, вложили 600 миллиардов, и я тогда сократил пошлину с 30% до 15%. А потом пришли несколько стран и спросили: почему ЕС платит меньше, чем мы?" - добавил Трамп.
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сша, вашингтон, дональд трамп, ес, cnbc
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС, CNBC
15:46 05.08.2025
 
Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов

Трамп повысит пошлину для ЕС до 35%, если тот не выполнит инвестобязательства

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%.
"Ну, тогда они будут платить пошлину в 35%", - сказал Трамп, отвечая в интервью телеканалу CNBC на вопрос о том, какие меры США готовы принять, если ЕС не выполнит договорённости по инвестициям.
Он напомнил, что ранее пошлины были снижены после того, как Евросоюз, по его словам, инвестировал 600 миллиардов долларов.
"Они снизили свои пошлины, вложили 600 миллиардов, и я тогда сократил пошлину с 30% до 15%. А потом пришли несколько стран и спросили: почему ЕС платит меньше, чем мы?" - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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ЭкономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампЕСCNBC
 
 
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