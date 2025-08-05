Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/tramp-860348198.html
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:56+0300
2025-08-05T15:56+0300
экономика
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности. "Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные". По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку. "Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США. Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.
https://1prime.ru/20250805/tramp-860347162.html
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, cnbc
Экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, CNBC
15:56 05.08.2025
 
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года

Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года, если США и КНР заключат сделку

© AFP / Fred Dufour %Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© AFP / Fred Dufour 
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности.
"Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные".
По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку.
"Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США.
Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Трамп пригрозил повысить пошлину для ЕС до 35 процентов
15:46
 
ЭкономикаСШАКИТАЙПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинCNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала