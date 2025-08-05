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Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года

Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года - 05.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:56+0300

2025-08-05T15:56+0300

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экономика

сша

китай

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

cnbc

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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности. "Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные". По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку. "Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США. Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.

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китай

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сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, cnbc