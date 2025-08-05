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Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что | 05.08.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности. "Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные". По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку. "Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США. Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.
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сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, cnbc
Экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, CNBC
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года, если США и КНР заключат сделку
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности.
"Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные".
По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку.
"Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США.
Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.
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