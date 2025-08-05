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Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет - 05.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:06+0300
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политика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. "Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC. По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
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общество , сша, саудовская аравия, оаэ, дональд трамп, нато, cnbc
Политика, Общество , США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, Дональд Трамп, НАТО, CNBC
16:06 05.08.2025
 
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет

Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям.
"Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином до конца года
15:56
 
ПолитикаОбществоСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭДональд ТрампНАТОCNBC
 
 
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