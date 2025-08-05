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Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет - 05.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:06+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. "Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC. По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
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Политика, Общество , США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, Дональд Трамп, НАТО, CNBC
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет
Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям.
"Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "вновь на подъеме", и признался, что "рад этому способствовать".
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