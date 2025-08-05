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Трамп предлагал ввести войска в Мексику, сообщила президент страны

Трамп предлагал ввести войска в Мексику, сообщила президент страны - 05.08.2025, ПРАЙМ

Трамп предлагал ввести войска в Мексику, сообщила президент страны

Президент США Дональд Трамп в одном из телефонных разговоров предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, однако эта инициатива была... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T19:26+0300

2025-08-05T19:26+0300

2025-08-05T19:26+0300

политика

клаудия шейнбаум

дональд трамп

войска

сша

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в одном из телефонных разговоров предлагал ввести американские войска на мексиканскую территорию, однако эта инициатива была категорически отвергнута, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. "Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла (в Мексику - ред). И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял", - сказала Шейнбаум в ходе пресс-конференции в Национальном дворце. Глава государства сделала эту ремарку, комментируя возможное влияние внутренних инцидентов в сфере безопасности на отношения с США и переговоры по соглашению о безопасности. "Можно настаивать на обратном, но этот вопрос не стоит на повестке. Зато существуют другие формы взаимодействия, координации - информация, которую они могут нам передать и которую мы можем передать им, - в рамках сотрудничества без подчинения и с уважением к нашему суверенитету", - заключила Шейнбаум.

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клаудия шейнбаум, дональд трамп, войска, сша