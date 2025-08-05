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Туристы в Турции стали чаще выбирать апартаменты и квартиры в аренду

Туристы в Турции стали чаще выбирать апартаменты и квартиры в аренду - 05.08.2025, ПРАЙМ

Туристы в Турции стали чаще выбирать апартаменты и квартиры в аренду

Посещающие Турцию в этом году туристы все чаще выбирают не отели, а апартаменты и квартиры в аренду, сокращают расходы, заявил РИА Новости координатор... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T05:14+0300

2025-08-05T05:14+0300

2025-08-05T05:14+0300

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СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Посещающие Турцию в этом году туристы все чаще выбирают не отели, а апартаменты и квартиры в аренду, сокращают расходы, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиардf долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Из статистики министерства следует, что Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года. "Приезжающие в этом году туристы, хотя курс валюты сейчас выгодный, тратят денег гораздо меньше, чем в прошлые годы. Таким образом, большинство туристов - это представители низкого и среднего уровня доходов, сезон проходит с туристами, к которым не применить статус "качественных" туристов. В то же время примечательно, что снижается число ночевок за одну поездку: туристы приезжают на более короткие сроки, предпочитая отелям более дешевые апартаменты и квартиры в аренду через сервисы по типу Airbnb", - заявил Санджар. Турецкие власти вовсю работают над привлечением на курорты как можно более обеспеченных туристов, заявил в октябре директор по маркетингу Агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) Алиджан Демир. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.

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туризм, бизнес, недвижимость, турция, анталья, pegas touristik, снг, airbnb