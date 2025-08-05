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Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России
Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России - 05.08.2025, ПРАЙМ
Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России
Турция в июне этого года более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт каменного угля из России, при этом на столько же увеличились его поставки и... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T06:17+0300
2025-08-05T06:17+0300
энергетика
экономика
россия
турция
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Турция в июне этого года более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт каменного угля из России, при этом на столько же увеличились его поставки и по итогам всего первого полугодия, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Экспорт из России в Турцию каменного угля в июне составил 249,4 миллиона долларов, что на 28% больше, чем год назад. А в месячном выражении закупки снизились на 1%. Суммарно за январь-июнь экспорт угля составил 1,55 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем за такой же период годом ранее. Кроме того, Турция активно закупала нефтепродукты в России. По итогам июня их импорт составил 909,3 миллиона долларов, это максимум с января. В годовом выражении поставки почти не изменились (минус 0,6%), а в месячном выросли на 2,5%. При этом за первое полугодие Турция приобрела российских нефтепродуктов на 5,08 миллиарда долларов, что на 14% меньше, чем годом ранее.
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россия, турция
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
06:17 05.08.2025
 
Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России

Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России более чем на четверть

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Турция в июне этого года более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт каменного угля из России, при этом на столько же увеличились его поставки и по итогам всего первого полугодия, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Экспорт из России в Турцию каменного угля в июне составил 249,4 миллиона долларов, что на 28% больше, чем год назад. А в месячном выражении закупки снизились на 1%.
Суммарно за январь-июнь экспорт угля составил 1,55 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем за такой же период годом ранее.
Кроме того, Турция активно закупала нефтепродукты в России. По итогам июня их импорт составил 909,3 миллиона долларов, это максимум с января. В годовом выражении поставки почти не изменились (минус 0,6%), а в месячном выросли на 2,5%.
При этом за первое полугодие Турция приобрела российских нефтепродуктов на 5,08 миллиарда долларов, что на 14% меньше, чем годом ранее.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
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