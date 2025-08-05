https://1prime.ru/20250805/turtsija-860320015.html

Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России

Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России - 05.08.2025, ПРАЙМ

Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России

Турция в июне этого года более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт каменного угля из России, при этом на столько же увеличились его поставки и... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T06:17+0300

2025-08-05T06:17+0300

2025-08-05T06:17+0300

энергетика

экономика

россия

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860320015.jpg?1754363858

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Турция в июне этого года более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт каменного угля из России, при этом на столько же увеличились его поставки и по итогам всего первого полугодия, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Экспорт из России в Турцию каменного угля в июне составил 249,4 миллиона долларов, что на 28% больше, чем год назад. А в месячном выражении закупки снизились на 1%. Суммарно за январь-июнь экспорт угля составил 1,55 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем за такой же период годом ранее. Кроме того, Турция активно закупала нефтепродукты в России. По итогам июня их импорт составил 909,3 миллиона долларов, это максимум с января. В годовом выражении поставки почти не изменились (минус 0,6%), а в месячном выросли на 2,5%. При этом за первое полугодие Турция приобрела российских нефтепродуктов на 5,08 миллиарда долларов, что на 14% меньше, чем годом ранее.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция