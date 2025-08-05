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США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах - 05.08.2025, ПРАЙМ
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США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах
США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах - 05.08.2025, ПРАЙМ
США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах
США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:39+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал NHK со ссылкой на силы самообороны Японии. "Сухопутные силы самообороны Японии объявили о проведении в сентябре масштабных полевых учений с корпусом морской пехоты США и другими силами на Кюсю, Окинаве и Хоккайдо", - говорится в сообщении телеканала, который называет их самыми крупными подобными учениями к настоящему времени. Учения пройдут с 11 по 25 сентября, в них примут участие около 12 тысяч японских военнослужащих, а также около 1,9 тысячи военнослужащих корпуса морской пехоты США. По данным источников, также рассматривается возможность размещения новой американской ракетной системы класса "земля - корабль" NMESIS на базе Кэмп-Исигаки в префектуре Окинава, "целью которого, вероятно, является укрепление сдерживания Китая".
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бизнес, общество , сша, япония, хоккайдо
Политика, Бизнес, Общество , США, ЯПОНИЯ, Хоккайдо
16:39 05.08.2025
 
США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах

NHK: США и Япония с 11 по 25 сентября проведут крупнейшие в своем роде учения

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© flickr.com / TerryGeorge
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал NHK со ссылкой на силы самообороны Японии.
"Сухопутные силы самообороны Японии объявили о проведении в сентябре масштабных полевых учений с корпусом морской пехоты США и другими силами на Кюсю, Окинаве и Хоккайдо", - говорится в сообщении телеканала, который называет их самыми крупными подобными учениями к настоящему времени.
Учения пройдут с 11 по 25 сентября, в них примут участие около 12 тысяч японских военнослужащих, а также около 1,9 тысячи военнослужащих корпуса морской пехоты США.
По данным источников, также рассматривается возможность размещения новой американской ракетной системы класса "земля - корабль" NMESIS на базе Кэмп-Исигаки в префектуре Окинава, "целью которого, вероятно, является укрепление сдерживания Китая".
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