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США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах

США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах - 05.08.2025, ПРАЙМ

США и Япония в сентябре проведут крупнейшие учения на японских островах

США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:39+0300

2025-08-05T16:39+0300

2025-08-05T16:39+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал NHK со ссылкой на силы самообороны Японии. "Сухопутные силы самообороны Японии объявили о проведении в сентябре масштабных полевых учений с корпусом морской пехоты США и другими силами на Кюсю, Окинаве и Хоккайдо", - говорится в сообщении телеканала, который называет их самыми крупными подобными учениями к настоящему времени. Учения пройдут с 11 по 25 сентября, в них примут участие около 12 тысяч японских военнослужащих, а также около 1,9 тысячи военнослужащих корпуса морской пехоты США. По данным источников, также рассматривается возможность размещения новой американской ракетной системы класса "земля - корабль" NMESIS на базе Кэмп-Исигаки в префектуре Окинава, "целью которого, вероятно, является укрепление сдерживания Китая".

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бизнес, общество , сша, япония, хоккайдо