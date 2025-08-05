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Цена австралийского угля поднялась до максимума с января
Цена австралийского угля поднялась до максимума с января - 05.08.2025, ПРАЙМ
Цена австралийского угля поднялась до максимума с января
Цена на уголь из Австралии поднялась до максимального значения с января, следует из данных Всемирного банка. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:06+0300
2025-08-05T09:06+0300
2025-08-05T09:06+0300
экономика
уголь
австралия
всемирный банк
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на уголь из Австралии поднялась до максимального значения с января, следует из данных Всемирного банка. Средняя цена на этот уголь поднялась в июле в месячном выражении на 3,5%, до 112,9 доллара за метрическую тонну (с 109,03 доллара за метрическую тонну в июне), согласно представленным организацией данным. Австралийский уголь дорожает третий месяц подряд, а июльский показатель стал максимальным с января, тогда значение достигало 118,6 доллара за метрическую тонну. При этом южноафриканский уголь в июле подешевел на 4,2% по сравнению со значением предшествовавшего месяца, до 93,64 доллара за метрическую тонну.
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уголь, австралия, всемирный банк
Экономика, уголь, АВСТРАЛИЯ, Всемирный банк
Цена австралийского угля поднялась до максимума с января
Средняя цена на уголь из Австралии выросла до максимального значения с января
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на уголь из Австралии поднялась до максимального значения с января, следует из данных Всемирного банка.
Средняя цена на этот уголь поднялась в июле в месячном выражении на 3,5%, до 112,9 доллара за метрическую тонну (с 109,03 доллара за метрическую тонну в июне), согласно представленным организацией данным.
Австралийский уголь дорожает третий месяц подряд, а июльский показатель стал максимальным с января, тогда значение достигало 118,6 доллара за метрическую тонну.
При этом южноафриканский уголь в июле подешевел на 4,2% по сравнению со значением предшествовавшего месяца, до 93,64 доллара за метрическую тонну.
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