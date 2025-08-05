https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860327454.html

СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву

СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву

Вероятный визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву может прояснить прогресс по мирному урегулированию на Украине. Об этом говорится в... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:19+0300

2025-08-05T10:19+0300

2025-08-05T10:19+0300

политика

сша

россия

стив уиткофф

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вероятный визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву может прояснить прогресс по мирному урегулированию на Украине. Об этом говорится в материале немецкой газеты Berliner Zeitung."Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом", — сказано в статье.В издании заметили, что вероятность достижения мира, несмотря на возможный прогресс в переговорах, остается крайне низкой.Ранее американский лидер сообщил, что Уиткофф может прибыть с визитом в Москву в среду или четверг.

https://1prime.ru/20250804/uitkoff-860291719.html

сша

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сша, россия, стив уиткофф