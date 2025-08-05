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СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву
СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву
Вероятный визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву может прояснить прогресс по мирному урегулированию на Украине. Об этом говорится в... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:19+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вероятный визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву может прояснить прогресс по мирному урегулированию на Украине. Об этом говорится в материале немецкой газеты Berliner Zeitung."Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом", — сказано в статье.В издании заметили, что вероятность достижения мира, несмотря на возможный прогресс в переговорах, остается крайне низкой.Ранее американский лидер сообщил, что Уиткофф может прибыть с визитом в Москву в среду или четверг.
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сша, россия, стив уиткофф
Политика, США, РОССИЯ, Стив Уиткофф
СМИ выяснили смысл возможного визита Уиткоффа в Москву
BZ: вероятный визит Уиткоффа в РФ прояснит ситуацию с урегулированием на Украине
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Вероятный визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву может прояснить прогресс по мирному урегулированию на Украине. Об этом говорится в материале немецкой газеты Berliner Zeitung.
"Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом", — сказано в статье.
В издании заметили, что вероятность достижения мира, несмотря на возможный прогресс в переговорах, остается крайне низкой.
Ранее американский лидер сообщил, что Уиткофф может прибыть с визитом в Москву в среду или четверг.
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