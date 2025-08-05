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"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:55+0300
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политика
сша
стив уиткофф
дональд трамп
россия
владимир путин
украина
перемирие
прекращение огня
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с Украиной, сообщает издание Hill."Уиткофф должен прибыть в Москву во второй половине этой недели, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня", — говорится в статье.Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и отметили, что Москва рассматривает контакты с Уиткоффом как важные, содержательные и весьма полезные.На прошлой неделе Путин во время неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, объявленных летом 2024 года.
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сша, стив уиткофф, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, перемирие, прекращение огня
Политика, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, перемирие, прекращение огня
10:55 05.08.2025
 
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву

Hill: Уиткофф в Москве попытается убедить Путина согласиться на прекращение огня

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с Украиной, сообщает издание Hill.
"Уиткофф должен прибыть в Москву во второй половине этой недели, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня", — говорится в статье.
Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и отметили, что Москва рассматривает контакты с Уиткоффом как важные, содержательные и весьма полезные.
На прошлой неделе Путин во время неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, объявленных летом 2024 года.
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ПолитикаСШАСтив УиткоффДональд ТрампРОССИЯВладимир ПутинУКРАИНАперемириепрекращение огня
 
 
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