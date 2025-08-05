https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860331288.html

"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву

"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:55+0300

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2025-08-05T10:55+0300

политика

сша

стив уиткофф

дональд трамп

россия

владимир путин

украина

перемирие

прекращение огня

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с Украиной, сообщает издание Hill."Уиткофф должен прибыть в Москву во второй половине этой недели, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня", — говорится в статье.Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и отметили, что Москва рассматривает контакты с Уиткоффом как важные, содержательные и весьма полезные.На прошлой неделе Путин во время неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, объявленных летом 2024 года.

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сша, стив уиткофф, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, перемирие, прекращение огня