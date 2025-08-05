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"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:55+0300
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политика
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перемирие
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с Украиной, сообщает издание Hill."Уиткофф должен прибыть в Москву во второй половине этой недели, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня", — говорится в статье.Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и отметили, что Москва рассматривает контакты с Уиткоффом как важные, содержательные и весьма полезные.На прошлой неделе Путин во время неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, объявленных летом 2024 года.
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сша, стив уиткофф, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, перемирие, прекращение огня
Политика, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, перемирие, прекращение огня
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву
Hill: Уиткофф в Москве попытается убедить Путина согласиться на прекращение огня
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе намерен попытаться убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня с Украиной, сообщает издание Hill
.
"Уиткофф должен прибыть в Москву во второй половине этой недели, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня", — говорится в статье.
Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита и отметили, что Москва рассматривает контакты с Уиткоффом как важные, содержательные и весьма полезные.
На прошлой неделе Путин во время неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, объявленных летом 2024 года.
"Наживаются". Стало известно, что США устроили на Украине