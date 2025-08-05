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Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию

Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию - 05.08.2025, ПРАЙМ

Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T22:19+0300

2025-08-05T22:19+0300

2025-08-05T22:19+0300

политика

госдеп

стив уиткофф

визит

россия

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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе. "Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей", - сказала она журналистам на брифинге. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.

https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860331288.html

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госдеп, стив уиткофф, визит, россия