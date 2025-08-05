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Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию
Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию - 05.08.2025, ПРАЙМ
Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T22:19+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе. "Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей", - сказала она журналистам на брифинге. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
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госдеп, стив уиткофф, визит, россия
Политика, Госдеп, Стив Уиткофф, визит, РОССИЯ
Госдеп сделал заявление относительно поездки Уиткоффа в Россию
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой неделе
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе.
"Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей", - сказала она журналистам на брифинге.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
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