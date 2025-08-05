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Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву

Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ

Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, встретится с российскими властями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T23:11+0300

2025-08-05T23:11+0300

2025-08-05T23:11+0300

политика

стив уиткофф

визит

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, встретится с российскими властями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством", - говорится в сообщении Рейтер.Кроме того, источник агентства Франс Пресс не подтвердил, что на встречах будет присутствовать президент России Владимир Путин.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стив уиткофф, визит, россия