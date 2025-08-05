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Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860358494.html
Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву
Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву - 05.08.2025, ПРАЙМ
Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, встретится с российскими властями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T23:11+0300
2025-08-05T23:11+0300
политика
стив уиткофф
визит
россия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, встретится с российскими властями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством", - говорится в сообщении Рейтер.Кроме того, источник агентства Франс Пресс не подтвердил, что на встречах будет присутствовать президент России Владимир Путин.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.
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стив уиткофф, визит, россия
Политика, Стив Уиткофф, визит, РОССИЯ
23:11 05.08.2025
 
Агентство Reuters узнало дату прибытия Уиткоффа в Москву

Reuters: Уиткофф прибудет в Москву в среду и встретится с руководством России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту "Внуково-2" в Москве
Самолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту Внуково-2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, встретится с российскими властями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством", - говорится в сообщении Рейтер.
Кроме того, источник агентства Франс Пресс не подтвердил, что на встречах будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.
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ПолитикаСтив УиткоффвизитРОССИЯ
 
 
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