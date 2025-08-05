https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860358743.html
"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ
"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ - 05.08.2025, ПРАЙМ
"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ
Во время поездки в Российскую Федерацию спецпосланник США Стив Уиткофф может передать российскому руководству предложение о двустороннем воздушном перемирии на... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T23:23+0300
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политика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Во время поездки в Российскую Федерацию спецпосланник США Стив Уиткофф может передать российскому руководству предложение о двустороннем воздушном перемирии на Украине, но даже если президент РФ Владимир Путин согласится с предложением американцев, это не станет победой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg.Как отмечается в статье, российское руководство рассматривает в качестве уступки Трампу воздушное перемирие с украинской стороной, чтобы избежать введения вторичных санкций против своих союзников. Но при этом, подчеркивают авторы материала, Российская Федерация, как и раньше, твердо настроена на продолжение боевых действий.Договориться с Москвой о приостановке ударов беспилотниками и ракетами будет возможно лишь в том случае, если такое же соглашение подпишет украинская сторона, отметил источник агентства. При этом в статье утверждается, что Россия не готова на полное прекращение огня, ведь части ВС РФ уверенно продвигаются на поле боя, а свои военные цели Москва менять не собирается, говорится в материале.
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Политика, Стив Уиткофф, США, Дональд Трамп, перемирие, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин
"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ
Bloomberg: Москва рассматривает возможность воздушного перемирия с Киевом
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Во время поездки в Российскую Федерацию спецпосланник США Стив Уиткофф может передать российскому руководству предложение о двустороннем воздушном перемирии на Украине, но даже если президент РФ Владимир Путин согласится с предложением американцев, это не станет победой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg
.
Как отмечается в статье, российское руководство рассматривает в качестве уступки Трампу воздушное перемирие с украинской стороной, чтобы избежать введения вторичных санкций против своих союзников. Но при этом, подчеркивают авторы материала, Российская Федерация, как и раньше, твердо настроена на продолжение боевых действий.
Договориться с Москвой о приостановке ударов беспилотниками и ракетами будет возможно лишь в том случае, если такое же соглашение подпишет украинская сторона, отметил источник агентства. При этом в статье утверждается, что Россия не готова на полное прекращение огня, ведь части ВС РФ уверенно продвигаются на поле боя, а свои военные цели Москва менять не собирается, говорится в материале.
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву