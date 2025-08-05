https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860358743.html

"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ

"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ - 05.08.2025, ПРАЙМ

"В качестве уступки". Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в РФ

Во время поездки в Российскую Федерацию спецпосланник США Стив Уиткофф может передать российскому руководству предложение о двустороннем воздушном перемирии на... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T23:23+0300

2025-08-05T23:23+0300

2025-08-05T23:24+0300

политика

стив уиткофф

сша

дональд трамп

перемирие

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Во время поездки в Российскую Федерацию спецпосланник США Стив Уиткофф может передать российскому руководству предложение о двустороннем воздушном перемирии на Украине, но даже если президент РФ Владимир Путин согласится с предложением американцев, это не станет победой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg.Как отмечается в статье, российское руководство рассматривает в качестве уступки Трампу воздушное перемирие с украинской стороной, чтобы избежать введения вторичных санкций против своих союзников. Но при этом, подчеркивают авторы материала, Российская Федерация, как и раньше, твердо настроена на продолжение боевых действий.Договориться с Москвой о приостановке ударов беспилотниками и ракетами будет возможно лишь в том случае, если такое же соглашение подпишет украинская сторона, отметил источник агентства. При этом в статье утверждается, что Россия не готова на полное прекращение огня, ведь части ВС РФ уверенно продвигаются на поле боя, а свои военные цели Москва менять не собирается, говорится в материале.

https://1prime.ru/20250805/uitkoff-860331288.html

сша

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стив уиткофф, сша, дональд трамп, перемирие, украина, россия, владимир путин