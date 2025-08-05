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"Готовятся обрезать". На Украине высказались об утраченных территориях
"Готовятся обрезать". На Украине высказались об утраченных территориях - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Готовятся обрезать". На Украине высказались об утраченных территориях
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал недавнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной утраты части... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:13+0300
2025-08-05T08:13+0300
2025-08-05T08:13+0300
политика
украина
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олег соскин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал недавнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной утраты части территорий. По мнению политолога, это свидетельствует о том, что страны ЕС согласны с подобным развитием конфликта."Уже эта серьезнейшая фигура (Президент Чехии Петр Павел. — Прим. ред.) заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать", — заявил Соскин в эфире YouTube-канала.Эксперт подчеркнул, что Европа стремится скорее завершить противостояние с Россией, чтобы сохранить возможность контролировать оставшуюся часть Украины."ЕС думает, что ему кто-то даст контролировать. Никто не даст. Это невозможно", — добавил Соскин.По мнению политолога, Запад не способен навязать Москве свои условия и может рассчитывать лишь на благосклонность президента России Владимира Путина после окончания конфликта.Вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине стоит признать потерю территорий ради сохранения своей государственности. По его словам, несмотря на поддержку Запада, сейчас Украина не в состоянии быстро и без больших жертв вернуть утраченные земли.
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украина, ес, олег соскин, потеря территорий
Политика, УКРАИНА, ЕС, Олег Соскин, потеря территорий
"Готовятся обрезать". На Украине высказались об утраченных территориях
Соскин: Евросоюз готов признать потерю Украиной части территорий в ходе конфликта
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал недавнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признания Украиной утраты части территорий. По мнению политолога, это свидетельствует о том, что страны ЕС согласны с подобным развитием конфликта.
"Уже эта серьезнейшая фигура (Президент Чехии Петр Павел. — Прим. ред.) заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать", — заявил Соскин в эфире YouTube-канала.
Эксперт подчеркнул, что Европа стремится скорее завершить противостояние с Россией, чтобы сохранить возможность контролировать оставшуюся часть Украины.
"ЕС думает, что ему кто-то даст контролировать. Никто не даст. Это невозможно", — добавил Соскин.
По мнению политолога, Запад не способен навязать Москве свои условия и может рассчитывать лишь на благосклонность президента России Владимира Путина после окончания конфликта.
Вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине стоит признать потерю территорий ради сохранения своей государственности. По его словам, несмотря на поддержку Запада, сейчас Украина не в состоянии быстро и без больших жертв вернуть утраченные земли.
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