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"Наживаются". Стало известно, что США устроили на Украине
"Наживаются". Стало известно, что США устроили на Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Наживаются". Стало известно, что США устроили на Украине
США развязали войну на территории Украины в 2014 году и наживаются на ней. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Университета Юго-Восточной... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:08+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США развязали войну на территории Украины в 2014 году и наживаются на ней. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней", — отметил он.Дизен обратил внимание, что американская сторона изначально выступала участником конфликта, а также специально саботировала все варианты мирных соглашений.Ранее глава государства Владимир Путин в рамках встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что для мирного урегулирования украинского кризиса необходимы обстоятельные переговоры.
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сша, украина
"Наживаются". Стало известно, что США устроили на Украине
Профессор Дизен: США развязали войну на Украине и наживаются на ней
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
США развязали войну на территории Украины в 2014 году и наживаются на ней. Такое мнение в социальной сети Х выразил
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней", — отметил он.
Дизен обратил внимание, что американская сторона изначально выступала участником конфликта, а также специально саботировала все варианты мирных соглашений.
Ранее глава государства Владимир Путин в рамках встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что для мирного урегулирования украинского кризиса необходимы обстоятельные переговоры.
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