https://1prime.ru/20250805/ukraina-860340045.html

На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников

На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников - 05.08.2025, ПРАЙМ

На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:13+0300

2025-08-05T13:13+0300

2025-08-05T13:13+0300

вооружения

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. "Наши мобильные подразделения противовоздушной обороны начали терять эффективность. (Российские - ред.) беспилотники... теперь летают на больших высотах. Наши системы радиоэлектронной борьбы теряют свою актуальность, поскольку россияне используют более мощные антенны, подавляющие наши системы РЭБ", - заявил Бескрестнов, его слова приводит газета Politico. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.

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украина, всу, пво, россия, вооружение