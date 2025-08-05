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На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников - 05.08.2025, ПРАЙМ
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На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников
На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников - 05.08.2025, ПРАЙМ
На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T13:13+0300
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вооружения
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. "Наши мобильные подразделения противовоздушной обороны начали терять эффективность. (Российские - ред.) беспилотники... теперь летают на больших высотах. Наши системы радиоэлектронной борьбы теряют свою актуальность, поскольку россияне используют более мощные антенны, подавляющие наши системы РЭБ", - заявил Бескрестнов, его слова приводит газета Politico. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.
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украина, всу, пво, россия, вооружение
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, ПВО, РОССИЯ, вооружение
13:13 05.08.2025
 
На Украине признали неэффективность ПВО против российских беспилотников

Бескрестнов: ПВО ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования российских БПЛА

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов.
"Наши мобильные подразделения противовоздушной обороны начали терять эффективность. (Российские - ред.) беспилотники... теперь летают на больших высотах. Наши системы радиоэлектронной борьбы теряют свою актуальность, поскольку россияне используют более мощные антенны, подавляющие наши системы РЭБ", - заявил Бескрестнов, его слова приводит газета Politico.
В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе.
В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Нидерланды поставят Украине первые две партии американского оружия
10:37
 
ВооруженияУКРАИНАВСУПВОРОССИЯвооружение
 
 
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