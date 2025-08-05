Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250805/ukraina-860351692.html
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе
Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:13+0300
2025-08-05T17:22+0300
политика
украина
неонацисты
денацификация
европа
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией украинские группировки, которые по завершении конфликта могут хлынуть в страны Евросоюза. Такое мнение в эфире YouTube-канала Fréquence Populaire Media высказал полковник ВС Франции в отставке Эрве Карресс.По его словам, в Европе хорошо понимают, что заявленная Россией одна из целей СВО - денацификация - означает, что "все те военизированные группировки, которые в настоящее время существуют на Украине, должны быть распущены".Но если конфликт завершится поражением Киева, то как раз эти группировки, как считает Карресс, "могут создать элементы напряженности" для Европы."Мы действительно имеем дело с хрупким украинским государством, которое может представлять угрозу", - подчеркнул полковник, добавив, что именно в этом и состоит наибольший риск для Европы, а "не стремление России завоевать, например, страны Балтии".
https://1prime.ru/20250630/dialog-859012257.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, неонацисты, денацификация, европа, мнение
Политика, УКРАИНА, неонацисты, Денацификация, ЕВРОПА, мнение
17:13 05.08.2025 (обновлено: 17:22 05.08.2025)
 
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе

Полковник: послевоенная Украина станет серьезной угрозой для западных соседей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией украинские группировки, которые по завершении конфликта могут хлынуть в страны Евросоюза. Такое мнение в эфире YouTube-канала Fréquence Populaire Media высказал полковник ВС Франции в отставке Эрве Карресс.
По его словам, в Европе хорошо понимают, что заявленная Россией одна из целей СВО - денацификация - означает, что "все те военизированные группировки, которые в настоящее время существуют на Украине, должны быть распущены".
Но если конфликт завершится поражением Киева, то как раз эти группировки, как считает Карресс, "могут создать элементы напряженности" для Европы.
"Мы действительно имеем дело с хрупким украинским государством, которое может представлять угрозу", - подчеркнул полковник, добавив, что именно в этом и состоит наибольший риск для Европы, а "не стремление России завоевать, например, страны Балтии".
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
"Не видят угрозы": в Польше выяснили замысел Европы против России и США
30 июня, 08:39
 
ПолитикаУКРАИНАнеонацистыДенацификацияЕВРОПАмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала