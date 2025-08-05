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"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе
Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:13+0300
2025-08-05T17:13+0300
2025-08-05T17:22+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией украинские группировки, которые по завершении конфликта могут хлынуть в страны Евросоюза. Такое мнение в эфире YouTube-канала Fréquence Populaire Media высказал полковник ВС Франции в отставке Эрве Карресс.По его словам, в Европе хорошо понимают, что заявленная Россией одна из целей СВО - денацификация - означает, что "все те военизированные группировки, которые в настоящее время существуют на Украине, должны быть распущены".Но если конфликт завершится поражением Киева, то как раз эти группировки, как считает Карресс, "могут создать элементы напряженности" для Европы."Мы действительно имеем дело с хрупким украинским государством, которое может представлять угрозу", - подчеркнул полковник, добавив, что именно в этом и состоит наибольший риск для Европы, а "не стремление России завоевать, например, страны Балтии".
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украина, неонацисты, денацификация, европа, мнение
Политика, УКРАИНА, неонацисты, Денацификация, ЕВРОПА, мнение
"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе
Полковник: послевоенная Украина станет серьезной угрозой для западных соседей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией украинские группировки, которые по завершении конфликта могут хлынуть в страны Евросоюза. Такое мнение в эфире YouTube-канала Fréquence Populaire Media
высказал полковник ВС Франции в отставке Эрве Карресс.
По его словам, в Европе хорошо понимают, что заявленная Россией одна из целей СВО - денацификация - означает, что "все те военизированные группировки, которые в настоящее время существуют на Украине, должны быть распущены".
Но если конфликт завершится поражением Киева, то как раз эти группировки, как считает Карресс, "могут создать элементы напряженности" для Европы.
"Мы действительно имеем дело с хрупким украинским государством, которое может представлять угрозу", - подчеркнул полковник, добавив, что именно в этом и состоит наибольший риск для Европы, а "не стремление России завоевать, например, страны Балтии".
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