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"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе

"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Опаснее России". Военные в Европе заговорили о новой страшной угрозе

Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:13+0300

2025-08-05T17:13+0300

2025-08-05T17:22+0300

политика

украина

неонацисты

денацификация

европа

мнение

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Главный риск для Европы заключается не в том, что Российская Федерация может завоевать балтийские государства - куда опаснее денацифицированные Россией украинские группировки, которые по завершении конфликта могут хлынуть в страны Евросоюза. Такое мнение в эфире YouTube-канала Fréquence Populaire Media высказал полковник ВС Франции в отставке Эрве Карресс.По его словам, в Европе хорошо понимают, что заявленная Россией одна из целей СВО - денацификация - означает, что "все те военизированные группировки, которые в настоящее время существуют на Украине, должны быть распущены".Но если конфликт завершится поражением Киева, то как раз эти группировки, как считает Карресс, "могут создать элементы напряженности" для Европы."Мы действительно имеем дело с хрупким украинским государством, которое может представлять угрозу", - подчеркнул полковник, добавив, что именно в этом и состоит наибольший риск для Европы, а "не стремление России завоевать, например, страны Балтии".

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украина, неонацисты, денацификация, европа, мнение