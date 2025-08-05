https://1prime.ru/20250805/ultimatum-860348717.html

"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта

"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта

Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:04+0300

2025-08-05T16:04+0300

2025-08-05T16:04+0300

политика

сша

дональд трамп

ультиматум

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян, комментируя выдвинутый Соединенными Штатами ультиматум Российской Федерации.По его словам, если на предъявление ультиматума отвечают отказом, то у страны, которая его предъявила, "не остается пространства для маневра" - она, как считает Сардарян, обязана идти на обострение. "Если ты на 100% уже знаешь, что тебе нужен конфликт, тогда ультиматум имеет смысл", - пояснил декан. Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не знает, какую значимость этот вопрос имеет в Российской Федерации. "Наиболее политически активная часть населения (России - прим. ред.) постоянно задается вопросом: "Какого хрена мы терпим? Почему мы давно не вдарили?", - отметил Сардарян.

https://1prime.ru/20250731/ultimatum-860135081.html

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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, экспертное мнение