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"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта
"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта
Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:04+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян, комментируя выдвинутый Соединенными Штатами ультиматум Российской Федерации.По его словам, если на предъявление ультиматума отвечают отказом, то у страны, которая его предъявила, "не остается пространства для маневра" - она, как считает Сардарян, обязана идти на обострение. "Если ты на 100% уже знаешь, что тебе нужен конфликт, тогда ультиматум имеет смысл", - пояснил декан. Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не знает, какую значимость этот вопрос имеет в Российской Федерации. "Наиболее политически активная часть населения (России - прим. ред.) постоянно задается вопросом: "Какого хрена мы терпим? Почему мы давно не вдарили?", - отметил Сардарян.
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Политика, США, Дональд Трамп, Ультиматум, РОССИЯ, экспертное мнение
"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта
Сардарян: если визави не отвечает на ультиматум, ты вынужден идти на эскалацию
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik
высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян, комментируя выдвинутый Соединенными Штатами ультиматум Российской Федерации.
По его словам, если на предъявление ультиматума отвечают отказом, то у страны, которая его предъявила, "не остается пространства для маневра" - она, как считает Сардарян, обязана идти на обострение.
"Если ты на 100% уже знаешь, что тебе нужен конфликт, тогда ультиматум имеет смысл", - пояснил декан.
Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не знает, какую значимость этот вопрос имеет в Российской Федерации.
"Наиболее политически активная часть населения (России - прим. ред.) постоянно задается вопросом: "Какого хрена мы терпим? Почему мы давно не вдарили?", - отметил Сардарян.
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