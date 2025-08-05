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"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта
"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта
Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:04+0300
2025-08-05T16:04+0300
политика
сша
дональд трамп
ультиматум
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян, комментируя выдвинутый Соединенными Штатами ультиматум Российской Федерации.По его словам, если на предъявление ультиматума отвечают отказом, то у страны, которая его предъявила, "не остается пространства для маневра" - она, как считает Сардарян, обязана идти на обострение. "Если ты на 100% уже знаешь, что тебе нужен конфликт, тогда ультиматум имеет смысл", - пояснил декан. Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не знает, какую значимость этот вопрос имеет в Российской Федерации. "Наиболее политически активная часть населения (России - прим. ред.) постоянно задается вопросом: "Какого хрена мы терпим? Почему мы давно не вдарили?", - отметил Сардарян.
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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, экспертное мнение
Политика, США, Дональд Трамп, Ультиматум, РОССИЯ, экспертное мнение
16:04 05.08.2025
 
"Почему мы до сих пор не вдарили?" Эксперты ожидают эскалацию конфликта

Сардарян: если визави не отвечает на ультиматум, ты вынужден идти на эскалацию

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗнамена участников парада на Красной площади
Знамена участников парада на Красной площади - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ультиматум имеет смысл лишь в том случае, если стране, которая его предъявляет, требуется эскалация конфликта. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян, комментируя выдвинутый Соединенными Штатами ультиматум Российской Федерации.
По его словам, если на предъявление ультиматума отвечают отказом, то у страны, которая его предъявила, "не остается пространства для маневра" - она, как считает Сардарян, обязана идти на обострение.
"Если ты на 100% уже знаешь, что тебе нужен конфликт, тогда ультиматум имеет смысл", - пояснил декан.
Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не знает, какую значимость этот вопрос имеет в Российской Федерации.
"Наиболее политически активная часть населения (России - прим. ред.) постоянно задается вопросом: "Какого хрена мы терпим? Почему мы давно не вдарили?", - отметил Сардарян.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Трамп сократил срок ультиматума России: что стоит за угрозами
31 июля, 06:06
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУльтиматумРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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