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"Позволят выжить". В Европе призвали Зеленского принять российские условия - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Позволят выжить". В Европе призвали Зеленского принять российские условия
"Позволят выжить". В Европе призвали Зеленского принять российские условия - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Позволят выжить". В Европе призвали Зеленского принять российские условия
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться на условия, выдвинутые президентом России... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:58+0300
2025-08-05T08:58+0300
политика
украина
владимир зеленский
владимир путин
условия
нато
банк россии
россия
европа
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться на условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту."Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить", — написал Кошкович в соцсети X, комментируя видеофрагмент с речью российского президента в 2024 году.Эксперт предупредил, что в будущем предложения для Украины станут еще более жесткими.На прошлой неделе Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира без временных ограничений на территории Украины. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, озвученных летом 2024 года.В июне прошлого года российский лидер выдвинул инициативы для мирного урегулирования: Россия готова немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам после вывода украинских войск с новых регионов, вошедших в состав РФ. В свою очередь, Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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украина, владимир зеленский, владимир путин, условия, нато, банк россии, россия, европа
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Условия, НАТО, Банк России, РОССИЯ, ЕВРОПА
08:58 05.08.2025
 
"Позволят выжить". В Европе призвали Зеленского принять российские условия

Кошкович: Зеленский должен принять условия Путина по завершению конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться на условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту.
"Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить", — написал Кошкович в соцсети X, комментируя видеофрагмент с речью российского президента в 2024 году.
Эксперт предупредил, что в будущем предложения для Украины станут еще более жесткими.
На прошлой неделе Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира без временных ограничений на территории Украины. Он также подтвердил неизменность условий Москвы, озвученных летом 2024 года.
В июне прошлого года российский лидер выдвинул инициативы для мирного урегулирования: Россия готова немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам после вывода украинских войск с новых регионов, вошедших в состав РФ. В свою очередь, Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУсловияНАТОБанк РоссииРОССИЯЕВРОПА
 
 
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