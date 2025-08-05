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Цены на азотные удобрения в мире выросли до максимума с конца 2022 года
Цены на азотные удобрения в мире выросли до максимума с конца 2022 года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Цены на азотные удобрения в мире выросли до максимума с конца 2022 года
Цены на азотное удобрение карбамид (Россия - его крупнейший экспортер) в июле подскочили в мире почти на 18% и достигли максимума с конца 2022 года, что... | 05.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цены на азотное удобрение карбамид (Россия - его крупнейший экспортер) в июле подскочили в мире почти на 18% и достигли максимума с конца 2022 года, что произошло после введения Евросоюзом ограничений на их импорт, следует из данных Всемирного банка (ВБ). Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. По данным ВБ, средняя стоимость карбамида в мире составила в прошедшем месяце 496 долларов за тонну, что стало рекордным значением с декабря 2022 года, когда эта цена достигала 519,38 доллара. Подорожали и другие удобрения, для которых Россия - крупный экспортёр. Так, комплексные удобрения на основе фосфора и азота увеличились в цене до 736 долларов за тонну, что стало максимальным значением с сентября 2022 года. А фосфорные удобрения теперь стоят 655 долларов за тонну - больше последний раз было в октябре 2022 года.
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сельское хозяйство, россия, ес, вб
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕС, ВБ
Цены на азотные удобрения в мире выросли до максимума с конца 2022 года
ВБ: цены на азотное удобрение карбамид в июле выросли почти на 18%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цены на азотное удобрение карбамид (Россия - его крупнейший экспортер) в июле подскочили в мире почти на 18% и достигли максимума с конца 2022 года, что произошло после введения Евросоюзом ограничений на их импорт, следует из данных Всемирного банка (ВБ).
Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
По данным ВБ, средняя стоимость карбамида в мире составила в прошедшем месяце 496 долларов за тонну, что стало рекордным значением с декабря 2022 года, когда эта цена достигала 519,38 доллара.
Подорожали и другие удобрения, для которых Россия - крупный экспортёр. Так, комплексные удобрения на основе фосфора и азота увеличились в цене до 736 долларов за тонну, что стало максимальным значением с сентября 2022 года. А фосфорные удобрения теперь стоят 655 долларов за тонну - больше последний раз было в октябре 2022 года.
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