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Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов
Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ
Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов
Венесуэла увеличила экспорт кофе на 500% и продолжает наращивать внешние поставки продукции, заявил президент страны Николас Мадуро. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T05:02+0300
2025-08-05T05:02+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
венесуэла
китай
турция
николас мадуро
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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Венесуэла увеличила экспорт кофе на 500% и продолжает наращивать внешние поставки продукции, заявил президент страны Николас Мадуро. "Экспорт кофе увеличился на 500%, и в ближайшие месяцы он вырастет на 1000%, а затем на 2000%. Венесуэльский кофе покупают в Китае, России, Турции, странах Европы", - сообщил президент Венесуэлы в эфире телепрограммы "С Мадуро+". По словам политика, Венесуэла в целом активно продвигает на внешние рынки продукцию агропромышленного сектора. "Запад теряет рынки из-за протекционизма. Мы - расширяем экспорт", - заявил глава государства. Мадуро подчеркнул, что каждый венесуэльский производитель должен направлять не менее 20% своей продукции на экспорт, поскольку "это путь к экономической независимости и прорыву".
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мировая экономика, венесуэла, китай, турция, николас мадуро
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, Николас Мадуро
05:02 05.08.2025
 
Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов

Мадуро: Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Венесуэла увеличила экспорт кофе на 500% и продолжает наращивать внешние поставки продукции, заявил президент страны Николас Мадуро.
"Экспорт кофе увеличился на 500%, и в ближайшие месяцы он вырастет на 1000%, а затем на 2000%. Венесуэльский кофе покупают в Китае, России, Турции, странах Европы", - сообщил президент Венесуэлы в эфире телепрограммы "С Мадуро+".
По словам политика, Венесуэла в целом активно продвигает на внешние рынки продукцию агропромышленного сектора.
"Запад теряет рынки из-за протекционизма. Мы - расширяем экспорт", - заявил глава государства.
Мадуро подчеркнул, что каждый венесуэльский производитель должен направлять не менее 20% своей продукции на экспорт, поскольку "это путь к экономической независимости и прорыву".
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАКИТАЙТУРЦИЯНиколас Мадуро
 
 
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