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Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов

Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ

Венесуэла увеличила экспорт кофе на 50 процентов

Венесуэла увеличила экспорт кофе на 500% и продолжает наращивать внешние поставки продукции, заявил президент страны Николас Мадуро. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T05:02+0300

2025-08-05T05:02+0300

2025-08-05T05:02+0300

экономика

энергетика

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венесуэла

китай

турция

николас мадуро

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Венесуэла увеличила экспорт кофе на 500% и продолжает наращивать внешние поставки продукции, заявил президент страны Николас Мадуро. "Экспорт кофе увеличился на 500%, и в ближайшие месяцы он вырастет на 1000%, а затем на 2000%. Венесуэльский кофе покупают в Китае, России, Турции, странах Европы", - сообщил президент Венесуэлы в эфире телепрограммы "С Мадуро+". По словам политика, Венесуэла в целом активно продвигает на внешние рынки продукцию агропромышленного сектора. "Запад теряет рынки из-за протекционизма. Мы - расширяем экспорт", - заявил глава государства. Мадуро подчеркнул, что каждый венесуэльский производитель должен направлять не менее 20% своей продукции на экспорт, поскольку "это путь к экономической независимости и прорыву".

венесуэла

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, венесуэла, китай, турция, николас мадуро